Ça chauffe à l’OM : Marseille ferme le porte à trois départs

La direction de l’OM est contrainte à un dégraissage massif durant ce mercato. Elle a cependant pris la décision de protéger trois joueurs.

Mercato OM : Medina, Weah et Gouiri intransférables

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L’Olympique de Marseille est confronté à une pression financière. Le club phocéen doit dégraisser son effectif afin de satisfaire aux exigences de l’UEFA et la DNCG. La nouvelle direction conduite, par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, travaille dans ce sens.

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L’OM a toutefois tenu à verrouiller trois joueurs au moins de son effectif. Onze Mondial le confirme, la direction marseillaise espère conserver Facundo Medina, Timothy Weah et Amine Gouiri malgré la pression de la DNCG. Ces profils sont considérés comme des piliers pour la prochaine saison. Même si une offre conséquente risque de changer la donne.

🚨 TROIS DOSSIERS JUGÉS IMPORTANTS À L’OM ! 💪💙



Marseille espère garder Facundo Medina, Timothy Weah et Amine Gouiri malgré la pression de la DNCG.



Dans le contexte actuel, le club pourrait toutefois ouvrir la porte en cas de grosse offre.



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Des cadres poussés vers la sortie

À l’inverse, la direction de l’OM est ouverte à la vente de plusieurs cadres bénéficiant de gros salaires. Le club cherche activement à se séparer de joueurs tels que Pierre-Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondogbia. Pierre-Emile Hojbjerg et Leonardo Balerdi figurent aussi sur cette liste de partants.

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Le départ de ces joueurs expérimentés permettrait à l’OM d’alléger sa masse salariale. Cela faciliterait également l’arrivée de nouveaux arrivants. La suite du mercato promet ainsi d’être très mouvementée à l’Olympique de Marseille.