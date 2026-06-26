Mercato PSG : 35M€, Campos fait craquer l’Atlético Madrid !

Désireux de retrouver de la régularité sur le terrain, Kang-In Lee semble de plus en plus proche d’un départ du PSG. Et contrairement aux récentes rumeurs, Luis Campos pourrait réaliser une bonne affaire avec le milieu offensif sud-coréen.

Mercato PSG : L’Atlético Madrid passe la vitesse pour Kang-In Lee

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Annoncé dans le viseur de l’Atlético Madrid depuis plusieurs semaines, Kang-In Lee se dirige de plus en plus d’un retour en Liga, d’où il est parti il y a trois ans pour signer en faveur du PSG. Actuellement engagé en Coupe du Monde avec son pays, l’international sud-coréen aurait d’ores et déjà donné son accord à Diego Simeone pour signer à l’Atlético. Un accord confirmé par Matteo Moretto.

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Sur Twitter, le journaliste de Marca indique qu’un accord verbal aurait été conclu et qu’il ne resterait plus qu’à le formaliser. L’ancien joueur de Majorque aurait accepté la proposition des Colchoneros depuis quelque temps déjà et des négociations seraient en cours afin de trouver un terrain d’entente avec le Paris SG, qui avait investi 22 millions d’euros pour le recruter. Selon le Mundo Deportivo, l’affaire pourrait être bouclée dans les prochains jours, les deux clubs se rapprochant d’un montant pour le transfert de Kang-In Lee.

« Les négociations progressent favorablement »

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Kang-In Lee s’apprête à faire ses adieux au Paris Saint-Germain. Le journal catalan assure que Luis Campos et son homologue de l’Atlético Madrid, Mateu Alemany, pourraient finaliser le deal pour un montant autour de 35 millions d’euros.

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« L’Atlético Madrid a récemment trouvé un accord avec le joueur sud-coréen Kang-In Lee concernant son transfert jusqu’en juin 2031. Les négociations progressent favorablement grâce aux bonnes relations entre la direction de l’Atlético et les représentants du PSG. Prudence, mais aussi optimisme, règnent au sein du club madrilène.

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On estime généralement que le transfert pourrait se conclure pour environ 35 millions d’euros, incluant les bonus et les charges », explique le Mundo Deportivo, confirmant ainsi le coup de génie de Luis Campos avec cette belle vente à venir.