Mercato : Le Stade Rennais accélère pour ce buteur à 10 M€

‎‎Le Stade Rennais poursuit un mercato ambitieux et ne compte visiblement pas s’arrêter à la signature de Nicolas Lemaître. Les dirigeants bretons intensifient désormais leurs efforts pour attirer Eliezer Mayenda, un attaquant espagnol dont le profil correspond parfaitement aux attentes de Franck Haise.

‎Mercato Stade Rennais : Le SRFC avance sur deux fronts

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‎Après avoir sécurisé le poste de gardien avec l’arrivée officielle de Nicolas Lemaître jusqu’en 2028, le Stade Rennais concentre désormais son énergie sur le secteur offensif. Le club souhaite offrir davantage de solutions à Franck Haise avant le début de la saison afin de disposer d’un effectif plus complet.

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‎Cette stratégie traduit une volonté claire : renforcer chaque ligne avec des profils ciblés plutôt que multiplier les recrutements. L’arrivée de Lemaître apporte une concurrence crédible derrière Brice Samba, tandis que le chantier offensif reste une priorité des dirigeants rennais.

‎Eliezer Mayenda, une cible qui coche toutes les cases

‎Selon les informations du journaliste Guillaume Lainé, Rennes poursuit activement les discussions autour d’Eliezer Mayenda, actuellement sous contrat avec Sunderland. Les négociations restent ouvertes et le montant de l’opération pourrait dépasser les 10 millions d’euros, signe de la confiance accordée au potentiel du jeune Espagnol.

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‎À seulement 21 ans, Mayenda présente des qualités recherchées dans le football moderne. Rapide, mobile et capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur les ailes, il offrirait plusieurs options tactiques à Franck Haise. Ce profil polyvalent constitue aujourd’hui un véritable atout sur un marché où les attaquants capables de multiplier les appels sont particulièrement recherchés.

‎Un investissement qui confirme les ambitions rennaises

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‎Si ce transfert venait à être conclu, il représenterait l’un des investissements offensifs majeurs du Stade Rennais durant ce mercato estival. Au-delà du montant, ce dossier témoigne d’une stratégie tournée vers des joueurs à fort potentiel susceptibles de prendre rapidement de la valeur. Après plusieurs mouvements déjà enregistrés, le club breton continue ainsi de construire méthodiquement son effectif avec l’objectif de retrouver les premières places du championnat.