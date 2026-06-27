Mercato : Pourquoi le PSG va gagner cette bataille à 40M€

‎‎Le PSG avance ses pions avec une confiance grandissante dans l’un des dossiers les plus suivis du mercato estival. Face à une concurrence anglaise pourtant redoutable, le club parisien semble avoir pris une longueur d’avance pour convaincre Khéphren Thuram.

‎Mercato PSG : Le Paris SG a changé de stratégie sur le marché

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‎Le recrutement parisien ne se limite plus aux joueurs offensifs. Si plusieurs départs sont envisagés dans le secteur de l’attaque, les dirigeants souhaitent également apporter davantage d’équilibre au milieu de terrain afin de répondre aux exigences du jeu prôné par Luis Enrique.

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‎Après avoir vu certaines pistes s’éloigner, les dirigeants ont rapidement réorienté leur stratégie. Khéphren Thuram apparaît désormais comme une cible crédible, capable d’apporter puissance, volume de jeu et qualité technique dans un entrejeu appelé à évoluer la saison prochaine.

‎Pourquoi Paris possède une vraie avance

‎Le principal atout du PSG réside dans l’adhésion du joueur au projet sportif. L’idée de travailler sous les ordres de Luis Enrique représenterait un argument particulièrement convaincant, bien plus fort que le simple aspect financier souvent mis en avant lors des grandes opérations de mercato.

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‎Liverpool, Manchester United et Tottenham suivent également le dossier avec attention. Pourtant, Paris semble aujourd’hui disposer d’un avantage psychologique important, ce qui explique pourquoi le club de la capitale est considéré comme le mieux placé dans cette course estimée à 40 millions d’euros.

‎Une opération encore suspendue à un dernier accord

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‎Le dossier n’est toutefois pas totalement bouclé. Pour transformer cet avantage en signature, le Paris SG devra encore parvenir à un terrain d’entente avec la Juventus Turin, propriétaire du joueur. Plusieurs scénarios restent envisageables, y compris l’intégration d’un autre joueur dans les discussions afin de faciliter les négociations.