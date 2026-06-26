Mercato : 40M€, Manchester United menace les plans du PSG !

En quête d’un renfort physique au milieu de terrain, le PSG pourrait livrer bataille avec Manchester United pour un international français lors de ce mercato estival. Explications.

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Auteur d’une belle saison à la Juventus Turin, Khéphren Thuram est dans les petits papiers du PSG, qui a un plan en tête pour recruter l’international français sans dépenser un centime cet été. Pour préparer un potentiel départ de Fabian Ruiz, en fin de contrat en juin 2027, l’ancien milieu de terrain de l’OGC Nice serait très apprécié de Luis Enrique et Luis Campos.

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D’après La Gazzetta dello Sport, les dirigeants parisiens veulent profiter de la volonté de la Juventus Turin de rapatrier Randal Kolo Muani cet été pour inclure Khéphren Thuram dans un échange déguisé. Le Paris SG valorise son attaquant français à environ 35 millions d’euros, une somme à peu près similaire au montant que les Bianconeri espèrent récupérer d’un éventuel transfert de Thuram.

À Paris, Luis Campos serait convaincu de faire craquer la Juve dans ce dossier en contrepartie de récupérer Kolo Muani, un attaquant désiré du côté de Turin depuis plus d’un an et demi maintenant. En récupérant le fils de la légende Lilian Thuram pour zéro euro et en se débarrassant dans le même temps d’un gros salaire, le PSG réaliserait deux coups de maître pour le prix d’un. Sauf que Manchester United serait tout aussi déterminé à s’offrir les services de Khéphren Thuram.

Manchester United veut mettre le paquet pour Khéphren Thuram

Malgré son contrat jusqu’en 2029, Khéphren Thuram n’est pas retenu par la Juventus Turin. Plusieurs clubs européens se tiennent à l’affût, à commencer par le Paris Saint-Germain qui connaît le désormais le prix à payer pour le transfert du milieu français. Dans un registre différent, le staff du PSG apprécie le profil de l’international français de 25 ans, qui représente une belle opportunité sur ce mercato.

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La Gazzetta dello Sport rapporte que les décideurs turinois attendent au moins 40 millions d’euros pour boucler son transfert. Malgré le nouveau sacre en Ligue des Champions, Luis Enrique a pu s’apercevoir des limites de son effectif en cas d’absences. Celle de Fabian Ruiz a notamment posé problème en deuxième partie de saison.

Ce qui explique sans doute l’intérêt du club de la capitale pour le joueur de la Juventus Turin. Toutefois, il faudra s’attendre à une rude bataille pour le frère de Marcus Thuram, puisque Liverpool, Manchester United et Tottenham seraient aussi sur les rangs pour le recruter.

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D’ailleurs, les Red Devils seraient déjà prêts à débourser le montant réclamé par la Juve pour son numéro 19. Le Paris SG sait donc à quoi s’en tenir dans cette affaire.