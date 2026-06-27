PSG : Julian Alvarez fait un pas décisif vers son transfert

Après avoir publiquement affiché sa volonté de changer d’air cet été, Julian Alvarez prépare désormais son départ de l’Atlético Madrid. Annoncé entre le PSG et le Barça, l’attaquant semble bien déterminé sur son choix pour la suite de sa carrière.

Mercato PSG : Julian Alvarez achète deux maisons à Barcelone

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En zone mixte après la victoire de l’Argentine face à l’Autriche (2-0), lors de la deuxième journée de la Coupe du Monde 2026, Julian Alvarez a publiquement avoué qu’il souhaite quitter l’Atlético Madrid durant ce mercato estival.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030 et l’intérêt du Paris SG, prêt à lui offrir un salaire que le Barça ne pourrait pas payer, l’ancien buteur de Manchester City veut rejoindre l’effectif de Hansi Flick au Camp Nou. Et aux dernières nouvelles, Alvarez multiplie les actions dans ce sens. Après sa sortie fracassante, le compatriote de Lionel Messi a pris une initiative qui le rapproche un peu plus du FC Barcelone.

En effet, selon les informations relayées par le journaliste Hernan Castillo, « Julian Alvarez a déjà acheté deux maisons à Barcelone, une pour lui et une autre pour sa famille dans le quartier de Castelldefels. » Le chroniqueur de Diario AS, le natif de Calchin est déjà promis aux Blaugranas et l’affaire devrait se décanter après la Coupe du Monde.

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« Je peux vous confirmer à 90% qu’à la fin de la Coupe du monde, Julian Alvarez sera un joueur du FC Barcelone. Je connais des personnes très proches de Julian qui confirment qu’après la Coupe du monde, il sera bien un joueur du FC Barcelone », ajoute Castillo. Un acte fort qui donne une idée claire de la future destination du joueur. Mais les dirigeants barcelonais devront absolument se montrer convaincants envers leurs homologues de Madrid.

Un dénouement attendu après la Coupe du Monde

Qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe du Monde avec l’Argentine, Julian Alvarez est bien conscient que la question de son avenir ne sera pas réglée avant la fin de cette compétition. Surtout que la direction de l’Atlético Madrid menace de traduire le FC Barcelone devant les instances de l’UEFA pour avoir contacter directement son joueur, dont le contrat court jusqu’en 2030.

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De son côté, le club catalan attend calmement que les Colchoneros acceptent de respecter la volonté du joueur et d’ouvrir les négociations. Après une première offre de 100 millions d’euros refusée par l’Atlético, le Champion d’Espagne serait prêt à monter jusqu’à 130 millions d’euros dans ce dossier.

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