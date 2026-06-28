Mercato Stade Rennais : La solution surprise pour ce transfert choc

Le Stade Rennais continue d’animer son mercato avec un dossier particulièrement sensible en défense centrale. Face aux exigences financières du Toulouse FC pour Charlie Cresswell, les dirigeants bretons explorent une solution aussi inattendue que stratégique afin de rapprocher les deux clubs d’un accord.

‎Mercato Stade Rennais : Charlie Cresswell, une priorité qui fait grimper les enchères

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‎Le nom de Charlie Cresswell s’est imposé parmi les principales cibles rennaises pour renforcer l’arrière-garde. Auteur de prestations solides en Ligue 1, le jeune international espoirs anglais possède un profil recherché : puissant dans les duels, performant dans le jeu aérien et doté d’une belle marge de progression.

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‎Le problème reste toutefois financier. Toulouse valorise son défenseur entre 30 et 35 millions d’euros, un investissement considérable pour le Stade Rennais. Une telle somme oblige naturellement les dirigeants à réfléchir à des alternatives afin d’éviter une opération jugée trop coûteuse.

‎Alidu Seidu, la carte qui pourrait relancer les discussions

‎Pour tenter de débloquer le dossier, une idée revient avec insistance selon Ouest-France : intégrer Alidu Seidu dans les négociations. Le défenseur ghanéen plaît au Toulouse FC et pourrait représenter un élément d’échange susceptible de faciliter les discussions entre les deux formations.

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‎Toutefois, cette option ne garantirait pas une réduction spectaculaire du montant demandé. L’intérêt toulousain pour Seidu est réel, mais Charlie Cresswell demeure l’un des actifs les plus précieux de l’effectif. Autrement dit, le club haut-garonnais ne semble pas disposé à brader son défenseur malgré cette possibilité.

‎Rennes garde un plan B pour éviter une impasse

‎La cellule de recrutement bretonne ne souhaite pas dépendre d’un seul dossier. Plusieurs profils sont ainsi étudiés afin de conserver une marge de manœuvre si Toulouse campe sur ses positions durant les négociations. ‎Les noms de Yerson Mosquera et d’Emmanuel Fernandez figurent notamment parmi les alternatives explorées.

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Le club entend ainsi disposer de plusieurs solutions permettant d’éviter qu’un club vendeur ne fasse monter les enchères sans limite. Cette ligne de conduite pourrait bien faire toute la différence au cours des prochaines semaines, alors que le marché des transferts s’apprête à s’ouvrir.