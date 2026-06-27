Mercato PSG : Nouveau coup de théâtre pour Julian Alvarez ?

Le dossier Julian Alvarez est loin d’être terminé. Alors que l’attaquant de l’Atlético Madrid rêve toujours d’un transfert au Barça, l’affaire ne serait pas encore totalement enterrée pour le PSG. Explications.

Mercato : Le PSG et l’Atlético Madrid négocient pour Julian Alvarez

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Un temps ciblé par le Paris Saint-Germain, Julian Alvarez semblait s’éloigner de la capitale française pour son avenir. L’attaquant international argentin souhaitant absolument s’engager avec le FC Barcelone. Mais le journal Sport affirme ce samedi que le PSG est toujours dans la course dans ce dossier, même si le joueur de 26 ans a une préférence pour la Barça.

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« L’Atlético Madrid et le Paris Saint-Germain devraient parvenir à un accord cet été. Le champion d’Europe souhaite démanteler son effectif, en se séparant de certains joueurs, dont les noms ont déjà circulé et d’autres dont le départ est attendu. Parmi eux, Kang-In Lee, bien connu du public. Les discussions entre les clubs madrilène et parisien ne se limitent pas à Kang-In Lee.

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Comme beaucoup l’auront deviné, le nom de Julian Alvarez a également été évoqué à plusieurs reprises. Initialement, l’objectif était de conclure un accord incluant les deux joueurs, mais le refus d’Alvarez de porter le maillot rouge et bleu a constitué un obstacle. Julian n’a d’yeux que pour Barcelone et refuse tout échange, malgré l’intérêt du PSG.

À Paris, le refus d’Alvarez n’a rien changé aux plans : Julian n’a jamais été une priorité. En effet, la cible principale de Luis Campos, lorsqu’il accélérera les départs, sera l’Ivoirien Yan Diomande, un joueur très apprécié par Luis Enrique », explique le média espagnol.

« Au Parc des Princes, on ne veut que des joueurs pleinement investis, et un revirement de situation de la part de l’Argentin pourrait complètement changer la donne », ajoute le quotidien barcelonais. Avec des moyens financiers conséquents, le double champion d’Europe pourrait carrément satisfaire les Colchoneros et s’offrir les services du Champion du Monde 2022.

L’Atlético Madrid prêt à écouter les offres

Ces derniers jours, certaines rumeurs disaient le PSG vexé. Car Julian Alvarez ne veut que le Barça, et aurait donc dit non et encore non à Paris. Mais le dossier ne serait pas si clair que cela. Et en fait, Julián Álvarez n’a pas fermé la porte à un transfert au Paris Saint-Germain.

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Selon Diario Sport, les dirigeants parisiens et madrilènes échangent régulièrement sur plusieurs dossiers, dont celui de l’international argentin. Malgré sa préférence affichée pour le Barça, la piste parisienne serait toujours bien vivante. Le quotidien espagnol explique que l’Atlético Madrid pourrait finalement privilégier la meilleure offre financière.

Si le club espagnol décide d’ouvrir la porte à un départ, le PSG disposerait des moyens nécessaires pour se positionner et tenter de faire basculer ce dossier. Dans un mercato qui promet encore de nombreux rebondissements, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos restent donc à l’affût.

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Les 150 millions d’euros nécessaires à la finalisation de cette affaire ne constituant pas un obstacle infranchissable pour les Rouge et Bleu.