Mercato ASSE : Un ailier débarque à Saint-Étienne !

‎‎L’ASSE continue de bâtir son avenir avec méthode et confirme une nouvelle arrivée prometteuse dans ses rangs. Le club ligérien a sécurisé la venue de l’ailier Sasha Goll, un jeune talent très suivi qui rejoindra officiellement le centre de formation stéphanois en 2027 après un parcours déjà remarqué dans le sud de la France.

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‎Si le mercato professionnel occupe le devant de la scène, les dirigeants stéphanois avancent aussi sur un terrain tout aussi stratégique : celui de la formation. En obtenant l’engagement de Sasha Goll, actuellement licencié à l’Étoile Fréjus Saint-Raphaël et pensionnaire du Pôle Espoir d’Aix-en-Provence, les Verts confirment leur volonté d’investir sur les talents de demain.

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‎Cette signature n’a rien d’anodin. Depuis plusieurs saisons, l’ASSE renforce son réseau de détection à travers toute la France. Malgré les turbulences sportives connues par l’équipe première, le prestige du centre de formation de L’Étrat demeure un argument de poids auprès des jeunes joueurs les plus prometteurs.

‎Une fierté affichée par son club formateur

‎L’Étoile Fréjus Saint-Raphaël n’a pas caché son enthousiasme après l’officialisation du départ futur de son jeune ailier. Dans son communiqué, le club évoque « une immense fierté » de voir Sasha Goll rejoindre « un club historique » du football français, ce qui récompense ainsi plusieurs années de progression et de travail.

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‎Le jeune joueur poursuivra encore son apprentissage avant de rejoindre officiellement Saint-Étienne en juillet 2027. Cette période lui permettra de continuer à grandir dans un environnement exigeant afin d’arriver au centre de formation des Verts avec davantage de maturité sportive.

‎Sasha Goll affiche sa reconnaissance avant le grand saut

‎À peine son engagement connu, Sasha Goll a tenu à adresser un message à toutes les personnes qui ont accompagné son évolution. « Je remercie chaleureusement le club de l’AS Saint-Étienne et Gaëtan Laclef pour leur confiance et l’opportunité de poursuivre ma formation au sein de ce club historique à partir de 2027 », a notamment déclaré le jeune ailier.

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‎Il a également ajouté : « Je tiens également à remercier l’Étoile Fréjus Saint-Raphaël, mes entraîneurs (Alber, Ahmed, Foued et Akim), mes coéquipiers, ainsi que le Pôle Espoir d’Aix-en-Provence et l’ensemble de son encadrement pour leur accompagnement et leurs précieux conseils. Enfin, j’adresse une pensée particulière à mes parents et à ma famille pour leur soutien constant ». Un discours empreint d’humilité qui traduit la maturité d’un joueur conscient que cette signature n’est qu’une première étape.