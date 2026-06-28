Mercato : Paris double l’OM pour ce défenseur de L1 à 10M€

L’OM espérait avancer sur le dossier Arsène Kouassi, mais la réalité économique du club complique sérieusement les négociations. Alors que le FC Lorient maintient ses exigences financières, le Paris FC s’est invité dans la course et pourrait bien prendre une longueur d’avance.

‎Les finances de l’OM ralentissent son mercato

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‎Le chantier est immense à l’Olympique de Marseille. Qualifié pour une nouvelle campagne européenne, le club phocéen souhaite renforcer plusieurs secteurs de son effectif, mais les marges de manœuvre restent limitées en raison de contraintes budgétaires importantes.

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‎Comme l’a rappelé la DNCG, la masse salariale de l’OM fera l’objet d’un encadrement, ce qui oblige les dirigeants à vendre avant d’investir. Dans ce contexte, le directeur sportif Grégory Lorenzi privilégie des opérations ciblées, même si certains dossiers deviennent rapidement difficiles à mener.

‎Arsène Kouassi, une piste qui se complique pour Marseille

‎Auteur d’une saison convaincante avec Lorient, Arsène Kouassi s’est imposé comme l’un des défenseurs les plus prometteurs de Ligue 1. Ses deux buts et ses huit passes décisives illustrent sa capacité à peser dans les deux surfaces, un profil particulièrement recherché sur le marché.

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‎Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, les Merlus réclament environ 10 millions d’euros pour libérer l’international burkinabè. Une somme qui dépasse actuellement les capacités financières immédiates de l’OM, de quoi bloquer de fait les discussions avec le club breton.

‎Le Paris FC profite de la situation

‎Toujours d’après Sacha Tavolieri, le Paris FC a récemment pris contact avec l’entourage d’Arsène Kouassi afin de présenter son projet sportif. Le club francilien entend ainsi accélérer la préparation de son équipe pour la saison prochaine en ciblant des joueurs déjà performants dans le championnat français.

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‎Cette offensive place désormais une pression supplémentaire sur l’Olympique de Marseille. Si aucune rentrée financière n’intervient rapidement, l’OM pourrait voir l’une de ses priorités lui échapper au profit d’un concurrent plus réactif.