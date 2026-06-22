Mercato PSG : Urgent ! Enrique intervient pour Yan Diomande

Luis Enrique serait prêt à s’impliquer personnellement dans le dossier Yan Diomande. Mais l’entraîneur du PSG refuse de participer à la surenchère pour le prodige ivoirien du RB Leipzig. Explications.

Mercato PSG : Luis Enrique valide le recrutement de Yan Diomande

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Le Paris Saint-Germain attend tranquillement la fin de la Coupe du Monde en Amérique pour lancer véritablement son mercato estival dans le sens des arrivées. Luis Campos n’ayant aucune intention de se précipiter sur le mercato. D’ailleurs, pour le moment, très peu de pistes sérieuses ont réellement émergé.

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À vrai dire, le nom le plus souvent cité est celui de Yan Diomande, l’explosif ailier de 19 ans du RB Leipzig. Un joueur qui tape actuellement dans l’œil de toute la planète football grâce à ses prestations XXL sous la tunique de la Côte d’Ivoire.

Dans son édition de ce lundi, le journal catalan Sport rapporte que Luis Enrique milite pour le recrutement du natif d’Abidjan, qui correspond parfaitement à sa philosophie de jeu. Cependant, une éventuelle offensive de Luis Campos sur ce dossier serait directement liée à la situation de Bradley Barcola.

Lié au Paris SG jusqu’en juin 2028, l’ailier français de 23 ans pourrait changer d’air cet été sans un accord pour une prolongation de son contrat. Et pour potentiellement remplacer Barcola, l’entraîneur parisien aurait totalement validé le profil de Diomande. Mais l’ancien coach du Barça refuse de surpayer dans ce dossier.

Le Paris SG prêt à payer 120M€ pour Yan Diomande ?

Si Liverpool a été le premier club à formaliser une offre concrète, le Paris Saint-Germain n’aurait, en réalité, jamais été en retard dans ce dossier. Le journal Bild révèle que la direction du club parisien discuterait depuis plusieurs semaines avec Roc Nation, l’agence qui représente Yan Diomande. Et selon le média allemand, ces discussions devraient prochainement se concrétiser.

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Le PSG s’apprêterait en effet à transmettre une offre officielle pour le numéro 49 du RB Leipzig, dont le montant exact n’a toutefois pas encore filtré. Le RB Leipzig, conscient de détenir une pépite très convoitée, aurait clairement fait savoir qu’il n’était pas disposé à céder son joueur pour moins de 120 millions d’euros.

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Une somme qui reflèterait, selon le club, son potentiel et la durée de son contrat, courant jusqu’en 2030. Reste à voir si le Paris Saint-Germain et Luis Enrique accepteront de payer un tel montant pour le meilleur jeune joueur de la Bundesliga. Affaire à suivre…