Mercato OM : Annoncé à Marseille, cet attaquant dit non !

L’OM espérait pouvoir séduire un nouvel avant-centre pour renforcer son secteur offensif cet été, mais une piste importante vient de se refermer. Annoncé dans le viseur du club marseillais, Akor Adams a publiquement mis un terme aux spéculations en affichant son intention de poursuivre l’aventure au FC Séville.

‎Mercato OM : Akor Adams met fin aux rumeurs de transfert

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‎À Marseille, les dirigeants travaillent sur plusieurs dossiers afin d’anticiper les mouvements attendus en attaque. Les possibles départs de Mason Greenwood et de Pierre-Emerick Aubameyang obligent l’état-major olympien à sonder le marché à la recherche d’un buteur capable d’apporter des garanties immédiates.

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‎Parmi les profils étudiés figurait Akor Adams. Auteur d’une saison convaincante avec le FC Séville après son passage à Montpellier, l’international nigérian avait naturellement attiré l’attention de plusieurs clubs européens, dont l’OM et Venise. Selon les informations relayées dans la presse, le club andalou n’envisageait toutefois une vente qu’en échange d’une offre dépassant les 18 millions d’euros.

‎Une déclaration sans ambiguïté

‎Interrogé par la presse de son pays, Akor Adams a lui-même mis fin aux spéculations. L’attaquant n’a laissé planer aucun doute sur ses intentions : « Il est normal qu’il y ait des rumeurs concernant de nombreux joueurs en ce moment. Je suis content que mon travail soit reconnu, mais pour l’instant, je pense seulement à me reposer et à recharger mes batteries pour la saison prochaine. »

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‎Le Super Eagle a poursuivi son intervention en affichant clairement son ambition avec le FC Séville : « Nous n’avons pas atteint nos objectifs la saison dernière, donc nous nous concentrons maintenant sur la manière de jouer les places européennes la saison prochaine. C’est l’objectif, et je ne prête aucune attention aux rumeurs de transfert. » Cette prise de parole ferme pour l’instant la porte à un départ vers Marseille.

‎Quel impact pour le mercato de Marseille ?

‎Pour les dirigeants olympiens, cette réponse constitue surtout un signal : certaines pistes prestigieuses seront difficiles à concrétiser cet été. Ce refus ne remet pas en cause la stratégie du club, mais il confirme une réalité du mercato :

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convaincre un joueur ne dépend pas uniquement du montant d’un transfert ou de la réputation d’un club. Dans le cas d’Akor Adams, le choix est désormais clair : l’attaquant a officiellement décidé de rester au FC Séville, où il espère contribuer au retour du club andalou sur la scène européenne.