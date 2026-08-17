Mercato Stade Rennais : Le successeur de Lepaul est déjà là

Esteban Lepaul voit arriver un sérieux concurrent dans l’attaque du Stade Rennais, avec Eliezer Mayenda appelé à jouer un rôle bien plus important qu’une simple solution de secours. Franck Haise compte sur la jeunesse et la polyvalence de son nouvel attaquant pour installer une concurrence capable de faire monter la pression.

‎‎Mercato Stade Rennais : L’après-Lepaul déjà assuré ?

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‎‎Esteban Lepaul conserve une place importante dans les plans du Stade Rennais, avec un statut d’homme fort de l’attaque bretonne. Il va toutefois composer avec la pression. Avec Eliezer Mayenda, Franck Haise dispose désormais d’un avant-centre capable de lui disputer du temps de jeu et de changer le visage de l’attaque rennaise.

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‎‎Le recrutement du jeune attaquant ne répond donc pas uniquement à une logique de profondeur de banc. Interrogé par Ouest-France, Franck Haise a expliqué que Mayenda était arrivé « pour être en concurrence avec Lepaul », tout en soulignant sa polyvalence. Le message est donc clair : la hiérarchie peut évoluer.

‎‎Haise veut transformer les promesses en actes

‎‎Mayenda possède plusieurs cordes à son arc. S’il peut occuper la pointe, son aptitude à évoluer sur un côté offre aussi des possibilités supplémentaires à son entraîneur. Une qualité précieuse pour un Stade Rennais appelé à enchaîner les rendez-vous et à gérer plusieurs scénarios durant une même rencontre.

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‎‎Mais Haise ne veut surtout pas brûler les étapes. « Il y a des choses positives à l’entraînement, il va falloir maintenant que cela se retranscrive sur ses entrées », a-t-il confié à Ouest-France. Le technicien attend donc des preuves sur le terrain. Les séances d’entraînement ne suffiront pas éternellement.

‎‎Une bataille qui pourrait changer beaucoup de choses

‎‎Cette concurrence constitue une excellente nouvelle pour Rennes. Lepaul devra maintenir une exigence élevée, tandis que Mayenda aura une raison supplémentaire de se montrer à chaque apparition. Dans un vestiaire, la concurrence peut parfois faire des étincelles. Lorsqu’elle est saine, elle peut surtout faire progresser tout le monde.‎

‎Haise dispose ainsi de deux profils capables de répondre à des besoins différents. Mayenda pourrait profiter des rotations et des opportunités offertes par le calendrier pour gagner progressivement du poids dans l’effectif. Le fauteuil de titulaire n’est pas promis, mais la porte est clairement ouverte.

‎‎Le pari de Haise peut-il devenir un coup de maître ?

‎‎Le choix du Stade Rennais paraît cohérent : miser sur un jeune attaquant capable de concurrencer Lepaul tout en conservant une certaine flexibilité tactique. Le plus intéressant reste toutefois la manière dont Haise souhaite accompagner cette progression. ‎« Cela reste un jeune joueur et je suis là pour regarder son évolution, pas le coût de son transfert », a rappelé l’entraîneur.

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Cette phrase résume parfaitement le projet. Mayenda n’est pas encore le successeur désigné de Lepaul. Mais s’il transforme ses promesses en performances, Rennes pourrait rapidement découvrir qu’il avait déjà son prochain buteur sous la main.