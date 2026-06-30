Mercato OM : Accord, une arrivée prévue avant la reprise !

Le mercato de l’OM franchit une nouvelle étape. Les dirigeants phocéens ont fixé l’officialisation de Bruno Genesio avant la reprise des entraînements.

Mercato : Bruno Genesio attendu le 6 juillet à l’OM

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L’Olympique de Marseille va enfin accueillir son nouvel entraîneur Bruno Genesio. Un accord a déjà scellé entre les deux parties. Le technicien de 59 ans a quitté le LOSC cet été. Et il a vite donné son feu vert pour rejoindre l’OM. Il ne restait plus que quelques détails à finaliser avant son arrivée.

Ces dernières crispations liées à son contrat viennent d’être levées. L’Equipe le confirme, Bruno Genesio a accepté un engagement de deux ans avec l’OM. Il est désormais attendu sur la Canebière à partir du 6 juillet prochain. Les verdicts de l’UEFA et la DNCG ont aussi permis d’accélérer le processus.

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Notons que Bruno Genesio ne débarquera pas seul à l’OM. Le natif de Lyon sera épaulé par un staff solide, composée de ses fidèles adjoints Jérémie Bréchet et Dimitri Farbos. L’encadrement sera complété par l’arrivée de l’entraîneur des gardiens Nicolas Dehon ainsi que du préparateur physique Thomas Choinard.

La résiliation du contrat de Habib Beye enclenchée

Cette arrivée imminente coïncide avec la volonté de l’OM passer à la vitesse supérieure. La nouvelle direction a engagé la procédure de rupture de contrat concernant Habib Beye. Même si ce dernier refuse toute concession, son limogeage ne fait aucun doute.

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Dès le 6 juillet, le nouvel entraîneur de l’OM et staff pourront s’atteler à un chantier colossal. Ils devront reconstruire l’effectif phocéen en vue de se qualifier en Ligue des champions la prochaine saison.