Mercato : 70M€, le PSG officialise son premier gros coup !

Alors que les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 battent leur plein du côté de l’Amérique, le PSG a officialisé ce mardi son premier gros coup de ce mercato estival.

Mercato : Un international portugais quitte le PSG

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C’était attendu, c’est désormais officiel. Gonçalo Ramos quitte le PSG et s’engage officiellement avec l’AC Milan pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2031. Attendu très actif cet été, le PSG vient d’officialiser un premier gros transfert. En effet, Gonçalo Ramos quitte le club de la capitale après trois saisons à Paris.

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Le buteur portugais s’engage ainsi avec l’AC Milan jusqu’en 2031. Cet été, le PSG va connaître quelques changements importants dans son effectif. Luis Enrique souhaite effectivement régénérer un groupe qui a remporté deux fois de suite la Ligue des champions. Et alors qu’en coulisses, cela semble s’activer sérieusement, le premier gros mouvement du mercato vient d’être officialiser avec la signature de Gonçalo Ramos à l’AC Milan.

Le PSG et l’AC Milan ont officialisé ce mardi le transfert de l’attaquant de 25 ans. L’international portugais, arrivé à Paris en 2023 en provenance du Benfica Lisbonne, devient le plus gros transfert entrant de l’histoire des Rossoneri. « Après trois saisons passées au Paris Saint-Germain et pas moins de 12 trophées remportés, dont deux Ligue des Champions consécutives, Gonçalo Ramos s’engage avec l’AC Milan, dans le cadre d’un transfert définitif.

Le Paris Saint-Germain remercie Gonçalo Ramos pour son professionnalisme, son engagement et sa contribution aux nombreux succès du Club, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », écrit le club de la capitale dans un communiqué publié sur sa page officielle. Dans la foulée de l’officialisation de son transfert en Italie, Ramos a adressé un touchant message d’adieu au Paris SG et à ses supporters.

« Paris occupera pour toujours une place particulière dans mon cœur »

Désireux d’avoir plus de temps de jeu, Gonçalo Ramos a décidé de quitter le PSG pour rejoindre les rangs de l’AC Milan. Après trois saisons et 45 buts en 131 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs parisiennes, le compatriote de Cristiano Ronaldo s’offre un nouveau challenge en Serie A. Avant d’entamer sa nouvelle aventure, le Portugais a tenu à s’adresser au peuple parisien.

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« Aujourd’hui, l’un des chapitres les plus marquants de ma carrière touche à sa fin. Porter le maillot du PSG fut un privilège et un honneur que je garderai à jamais en moi. Ensemble, nous avons écrit une histoire inoubliable. Nous avons remporté deux titres en Ligue des Champions ainsi que divers autres trophées, et nous avons partagé des moments qui resteront gravés à jamais dans la mémoire de tous ceux qui ont pris part à cette aventure.

Je tiens à remercier mes coéquipiers, le staff technique, la direction et, surtout, les supporters. Merci d’avoir cru en moi, de nous avoir soutenus dans les moments difficiles et d’avoir célébré chaque victoire avec nous. Votre soutien a été essentiel à chacune de nos réussites. Aujourd’hui, je pars, mais je laisse une partie de mon cœur dans ce club. Le PSG restera toujours une maison pour moi, et je garderai la fierté d’avoir contribué à écrire un chapitre de son histoire.

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Merci pour tout. Paris occupera pour toujours une place particulière dans mon cœur et dans celui de ma famille », écrit Gonçalo Ramos sur ses réseaux sociaux.