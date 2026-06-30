Mercato: Urgent ! Yan Diomande calme le PSG et le RB Leipzig

Après la dernière sortie fracassante du directeur sportif du RB Leipzig sur son souhait de rejoindre le PSG durant ce mercato estival, Yan Diomande est sorti du silence concernant son avenir.

Mercato PSG : Leipzig lève le ton pour Yan Diomande

La suite après cette publicité

D’après plusieurs sources concordantes, Yan Diomande a donné son accord verbal pour signer un contrat de cinq ans au Paris Saint-Germain. Le salaire et les détails ont été convenus. Sous contrat avec le club allemand jusqu’en juin 2030, « Diomande souhaite rejoindre le PSG. Des négociations distinctes sont en cours entre les clubs concernant le transfert de Maghnes Akliouche, les deux dossiers étant également en cours », rapporte Fabrice Hawkins.

Lisez aussi : Mercato : Le PSG répond cash au RB Leipzig pour Yan Diomande

Mais ceux qui pensent que l’accord sera vite trouvé pour un transfert se mettent le doigt dans l’oeil, a bien fait comprendre le club allemand. Directeur sportif du RB Leipzig, Marcel Schäfer, a pris la parole au micro du journal Bild pour marteler sa position.

À voir

Mercato PSG : Grosse surprise pour remplacer Gonçalo Ramos !

« Yan Diomande jouera pour le RB Leipzig la saison prochaine. Et nous ne changerons rien à cela. Il a quatre ans de contrat, donc laissez-moi être clair sur ce point », a confié le dirigeant de Leipzig, qui a laissé une porte ouverte pour un transfert au Paris SG, « mais pas cette année. » Une mise au point ferme, mais qui n’altère pas les rumeurs autour de ce dossier.

D’ailleurs, le célèbre Fabrizio Romano confirme ce mardi que Yan Diomande, « l’un des joueurs les plus talentueux au monde, voulu par le Bayern Munich, le PSG, Liverpool et plein d’autres clubs, a pris sa décision. Et le club choisi par le joueur est le PSG. Il veut aller au PSG parce que c’est l’équipe de son père, qu’il aimerait vivre à Paris, que le projet est considéré comme très ambitieux, qu’il est tenté par l’idée de remporter des titres en Ligue des Champions. » Face à l’enflammade autour de sa situation, le joueur de 19 ans a tenu à calmer tout le monde.

Diomande « s’attend » à quitter Leipzig, mais ne confirme pas pour le PSG

D’accord avec le Paris SG selon plusieurs sources, Yan Diomande a exprimé son envie de se concentrer sur la Coupe du Monde avec la Côté d’Ivoire, à la veille du seizième de finale contre la Norvège. Mais l’enfant d’Abidjan a aussi déclaré qu’il s’attendait à quitter le club allemand cet été. Sans pour autant confirmer l’accord avec le club de Nasser Al-Khelaïfi.

Lisez aussi : Mercato PSG : Date fixée, contrat… c’est ok pour Yan Diomande

« Le PSG ? Vous m’informez. Je n’ai pas internet, je n’ai pas Instagram, je n’ai pas TikTok. Il n’y a pas de discussion avec le club. C’est mon agent qui discute. Je n’ai pas d’information », a lancé Yan Diomande en conférence de presse. L’international ivoirien ne veut pas se laisser parasiter par le mercato en plein Mondial.

À voir

Mercato OM : Urgent, Habib Beye quitte Marseille (Off.)

Une manière de dire qu’il était concentré sur sa Coupe du monde et qu’il ne voyait pas ce qui se disait autour de lui. Toutefois, le compatriote de Didier Drogba a pris soin de préciser quand même : « mais je m’attends à partir, bien sûr. J’ai un agent et il va gérer le reste. Pour moi, le plus important maintenant est de me concentrer sur la Coupe du monde avec mon pays et de marquer l’histoire avec lui. »

Depuis dimanche, plusieurs médias ont pourtant annoncé que Yan Diomande a choisi de rejoindre l’effectif de Luis Enrique. Depuis lors, les dirigeants parisiens et leurs homologues de Leipzig.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : C’est fait ! Yan Diomande dit oui au Paris SG

Mercato PSG : Leipzig fixe un prix dingue pour Yan Diomande

À voir

Mercato ASSE : Un ex-joueur de Chelsea arrive en renfort

Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris SG, négocierait directement avec son homologue du RB Leipzig.