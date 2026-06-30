Mercato : C’est confirmé, le PSG veut Junior Kroupi cet été

Le mercato du PSG est en train de s’animer. Après Maghnes Akliouche et Yan Diomande, la prochaine cible de Luis Campos sera Eli Junior Kroupi, le phénomène français de Bournemouth. Explications.

Mercato PSG : Junior Kroupi, remplaçant idéal de Gonçalo Ramos

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Avec le départ attendu de Gonçalo Ramos, qui va rejoindre l’AC Milan, le Paris Saint-Germain a fait du recrutement d’un avant-centre l’une de ses priorités pour ce mercato estival. Si le nom de Julian Alvarez a longtemps été associé au double champion d’Europe, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi penseraient finalement à Eli Junior Kroupi.

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En effet, selon les informations de TEAMtalk, le Paris SG aurait identifié le buteur de Bournemouth comme le « remplaçant de rêve » de Gonçalo Ramos. La direction parisienne estimerait que l’ancien joueur du FC Lorient possède toutes les qualités pour s’épanouir sous les ordres de Luis Enrique.

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« Selon les informations de TEAMtalk, le Paris Saint-Germain a ciblé la révélation de Bournemouth, El Junior Kroupi, comme le remplaçant idéal de Gonçalo Ramos, alors que le club champion de France s’apprête à remanier en profondeur son secteur offensif.

La cellule de recrutement du PSG, dirigée par le célèbre spécialiste du mercato Luis Campos, estime que Kroupi possède toutes les qualités pour s’épanouir sous les ordres de Luis Enrique et le considère comme un joueur capable de s’imposer durablement en attaque », explique le média britannique, qui précise que les Cherries ne comptent pas faciliter la tâche aux Parisiens dans ce dossier.

Bournemouth attend au moins 100M€ pour Junior Kroupi

Un an seulement après son départ de Lorient à Bournemouth, Junior Kroupi pourrait déjà revenir en France. Selon la presse anglaise, l’intérêt du PSG ne serait pas passé inaperçu auprès du joueur de 20 ans. Le projet du club de la capitale séduirait le joueur l’international espoir français, qui ne serait ainsi pas contre un éventuel transfert au Parc des Princes.

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Bien introduit dans les coulisses du Paris Saint-Germain, l’Insider a récemment écrit sur Twitter : « Eli Junior Kroupi veut venir au PSG, mais le prix exigé par Bournemouth est beaucoup trop élevé pour le moment. Le club anglais réclame autour de 100M€, ce qui a considérablement refroidi la direction parisienne. À voir si le club anglais décide de revoir ses ambitions à la baisse, mais ce n’est pas le cas pour le moment. »

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Ce mardi, TEAMtalk abonde dans le même sens et rapporte la détermination du club anglais à empocher un gros chèque en cas de départ de son numéro 22. « Bournemouth n’a pas l’intention de faciliter un éventuel transfert de Kroupi. Ils voient en lui une pièce maîtresse de leur projet à long terme, et des sources indiquent que le club ne souhaite pas se séparer de lui après une seule saison exceptionnelle. »

D’autant que « des proches du joueur ont confirmé qu’il se plaît sur la côte sud-anglaise et qu’il prend beaucoup de plaisir à évoluer en Premier League », explique la source britannique. Néanmoins, Junior Kroupi « est parfaitement conscient de l’intérêt que lui porte le PSG et apprécie l’envergure du projet présenté par le géant de la Ligue 1. »

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Reste donc à voir comment va se terminer ce nouveau feuilleton entre les dirigeants parisiens et leurs homologues de Bournemouth, un an après le dossier Ilya Zabarnyi.