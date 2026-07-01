Mercato : Le PSG prépare une grosse surprise en défense !

‎‎Le PSG ne compte pas se limiter à remodeler son secteur offensif durant ce mercato estival. En coulisses, les dirigeants parisiens travaillent également sur un renfort défensif inattendu, une piste qui pourrait rebattre les cartes pour Marquinhos malgré les déclarations rassurantes du capitaine parisien.

‎PSG : Une stratégie qui dépasse le simple mercato offensif

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‎Depuis plusieurs semaines, le PSG multiplie les chantiers. Les mouvements annoncés en attaque, avec les départs de Gonçalo Ramos vers le Milan AC et de Kang-in Lee à l’Atlético de Madrid, doivent être compensés par les arrivées attendues de Maghnes Akliouche et de Yan Diomandé.

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Mais la feuille de route des dirigeants ne s’arrête manifestement pas à ce secteur. ‎Le journaliste spécialisé Fabrizio Romano affirme en effet que le club de la capitale prépare discrètement un autre dossier. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, il explique :

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« En plus d’Akliouche et Diomandé, le PSG veut aussi un défenseur central. Le club travaille secrètement sur le transfert d’un nouveau défenseur central (…) Le PSG veut aussi ajouter un défenseur central à son effectif lors de ce mercato estival. » Une révélation qui laisse entrevoir un projet bien plus ambitieux qu’attendu.

‎Marquinhos au cœur des interrogations

‎Cette recherche d’un défenseur central alimente naturellement les interrogations autour de Marquinhos. Capitaine historique du PSG, le Brésilien reste un leader du vestiaire, mais l’arrivée d’un concurrent de haut niveau pourrait redistribuer les responsabilités dans l’axe de la défense. ‎Sur le plan sportif, cette réflexion est cohérente.

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Luis Enrique apprécie la concurrence à tous les postes afin de maintenir un niveau d’exigence élevé tout au long de la saison. Avec un calendrier toujours plus chargé entre Ligue 1, Ligue des champions et compétitions internationales, disposer de plusieurs défenseurs centraux de très haut niveau est devenu une nécessité plus qu’un luxe.

‎Les déclarations de Marquinhos suffiront-elles à écarter le doute ?

‎Pourtant, le principal intéressé semblait avoir dissipé toute incertitude à propos de son avenir. Au micro de M6, après la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions face à Arsenal le 30 mai dernier, Marquinhos déclarait : « C’est incroyable. On avait dit qu’une première fois, c’était historique, mais qu’une deuxième fois, ce serait être dans la légende (…) », tout en ajoutant :

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« On a un coach qui va nous pousser pour aller chercher la troisième. Mais ça va être encore une saison sans beaucoup de vacances ». Des propos qui laissaient clairement entendre son intention de poursuivre l’aventure parisienne. ‎Reste qu’un recrutement défensif ne signifie pas forcément un départ imminent.