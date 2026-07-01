Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée de ce serial buteur  

La direction du PSG accélère pour recruter un goleador français pendant ce mercato estival. Le joueur a donné son accord et attend la décision de son club.

Mercato : Le PSG fonce sur Eli Junior Kroupi

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Paris s’active pour s’armer cet été. Le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan laisse un grand vide en pointe. Pour le combler, le PSG a trouvé sa cible prioritaire : Eli Junior Kroupi. Le club de la capitale négocie avec Bournemouth le transfert du buteur français de 20 ans.

Ce mercato estival s’annonce comme un grand ménage pour le secteur offensif parisien. Côté départs : Kang-in Lee, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani (en route vers la Juventus) font leurs valises. Côté arrivées : le Monégasque Maghnes Akliouche est pressenti pour remplacer Kang-in Lee, tandis que Luis Enrique exige un véritable numéro neuf pour piloter son attaque.

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Selon les révélations du média Team Talk, les dirigeants franciliens ont jeté leur dévolu sur l’avant-centre des Cherries. Kroupi a crevé l’écran en Premier League durant la seconde moitié de la saison, une explosion qui correspond à la nouvelle politique sportive du Paris SG, désormais centrée sur les jeunes talents à fort potentiel.

Le joueur est conquis. L’ancien Lorientais a déjà confié en privé son enthousiasme à l’idée de revêtir le maillot rouge et bleu. Le plus dur reste à faire : convaincre Bournemouth. Le club anglais refuse de vendre sa pépite après seulement une saison au plus haut niveau. Pour débloquer la situation, Paris devra probablement aligner un chèque astronomique frôlant les 100 millions d’euros.

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Cette somme colossale fait hésiter Luis Campos. Le conseiller sportif rechigne à surpayer un joueur à l’expérience encore limitée, surtout après avoir proclamé la fin de l’ère du bling-bling et des transferts surévalués. Les discussions s’annoncent serrées et vont s’étirer sur plusieurs semaines. Eli Junior Kroupi, lui, est chaud pour poser ses valises à Paris.