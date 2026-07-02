Mercato OM : L’accord avec le RC Lens tombe à l’eau !

La direction de l’OM doit revoir ses plans en cette période de mercato. Alors qu’un accord semblait proche avec le RC Lens, le gardien Hervé Koffi se dirige finalement vers une autre destination.

Mercato : Hervé Koffi s’éloigne d’un transfert à l’OM !

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L’Olympique de Marseille va sans doute connaitre quelques changements dans ses cages. Geronimo Rulli, auteur d’une deuxième saison poussive à l’OM, se rapproche d’un retour au pays. Le Boca Juniors tente déjà récupérer l’international argentin lors de ce mercato estival. Cette situation pousse la direction OM à travailler sur l’arrivée d’un nouveau gardien de but.

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Pour remplacer Geronimo Rulli, les dirigeants marseillais ont activé une piste sérieuse en Ligue 1. Hervé Koffi du RC Lens est visé. L’international burkinabé sort d’un prêt convaincant sous les couleurs d’Angers SCO. Il a réalisé 10 clean sheets en 30 rencontres cette saison. Ses performances de haut vol ont également tapé dans l’œil de l’AS Saint-Étienne et Auxerre.

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Ce dossier connait cependant un coup d’arrêt brutal pour l’OM. Le But révèle que le gardien lensois ne devrait pas rejoindre Marseille. Hervé Koffi s’oriente désormais vers un transfert en Belgique. Des négociations avancées sont en cours avec une formation dont l’identité reste pour le moment secrète. Le club présidé par Stéphane Richard devra chercher ailleurs son futur gardien.