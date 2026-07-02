Stade Rennais : le mercato s’accélère, 3 départs se profilent

Le Stade Rennais n’a pas perdu de temps pour dévoiler les premières tendances de son mercato estival. Dès la reprise de l’entraînement, plusieurs choix de Franck Haise ont laissé entrevoir une profonde réorganisation de l’effectif, avec trois joueurs dont l’avenir semble désormais s’écrire loin de la Bretagne.

‎Stade Rennais : Une reprise qui dévoile déjà les intentions du staff

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‎Le premier rassemblement de la saison n’avait rien d’une simple remise en route. Derrière les sourires des retrouvailles et les premiers exercices physiques, le staff rennais a commencé à dessiner les contours du groupe qui défendra les couleurs du club lors du prochain exercice.

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‎Les nouvelles recrues ont immédiatement intégré le collectif, preuve que leur adaptation constitue une priorité. Cette intégration rapide contraste cependant avec certaines absences remarquées, qui alimentent déjà les discussions autour des prochains mouvements du mercato.

‎Trois absences qui ne passent pas inaperçues

‎Parmi les joueurs qui manquent à l’appel, Glen Kamara, Mikayil Faye et Ayanda Sishuba attirent particulièrement l’attention. Contrairement à plusieurs internationaux encore autorisés à prolonger leurs vacances après leurs compétitions estivales, ces trois éléments n’ont pas participé à cette reprise collective.

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‎Ce choix apparaît comme un signal fort envoyé par Franck Haise et la direction sportive. Sans annoncer officiellement leur départ, le club laisse clairement entendre que ces joueurs ne figurent plus parmi les priorités du projet sportif en cours de construction.

‎Franck Haise affine déjà son effectif

‎L’entraîneur breton souhaite travailler avec un groupe resserré afin d’installer rapidement ses principes de jeu. Cette méthode, souvent privilégiée par les techniciens exigeants, permet de renforcer les automatismes avant les premières échéances officielles.

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‎Le Stade Rennais prépare déjà son premier match de préparation face à Caen avant d’aborder un début de championnat particulièrement relevé contre le PSG. Dans cette perspective, conserver des joueurs dont l’avenir est incertain n’aurait que peu d’intérêt sportif, d’où cette volonté d’accélérer certains dossiers.

‎Un mercato encore loin d’avoir livré tous ses secrets

‎Au-delà de ces situations individuelles, Rennes poursuit une véritable refonte de son effectif. Entre les nouvelles recrues déjà opérationnelles et les ajustements attendus dans les prochaines semaines, le mercato breton entre dans sa phase la plus décisive.

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Si d’autres arrivées sont encore envisagées, elles passeront probablement par de nouvelles sorties afin d’équilibrer l’effectif et la masse salariale, une approche devenue incontournable dans la gestion des clubs ambitieux.