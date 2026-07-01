Mercato Stade Rennais : Haise tient son défenseur, il a dit oui

Le Stade Rennais accélère enfin sur l’un de ses dossiers les plus importants du mercato estival. Convaincu par le projet présenté par Franck Haise, Charlie Cresswell aurait donné son accord de principe, même si plusieurs obstacles restent encore à franchir avant une officialisation.

‎Mercato Stade Rennais : Charlie Cresswell séduit par le projet rennais

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‎Depuis plusieurs semaines, le Stade Rennais travaille dans l’ombre pour remodeler un secteur défensif qui a montré certaines limites la saison passée. L’objectif est clair : attirer un joueur déjà habitué aux exigences de la Ligue 1 tout en conservant une importante marge de progression. ‎Charlie Cresswell coche précisément ces critères.

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Solide dans les duels, performant dans le jeu aérien et doté d’une vraie personnalité, le défenseur de Toulouse apparaît comme l’un des profils les plus recherchés par Franck Haise. Les premiers échanges auraient convaincu le joueur, qui voit d’un bon œil une arrivée en Bretagne pour franchir une nouvelle étape dans sa carrière.

‎Crystal Palace complique les négociations

‎Si le joueur semble réceptif au projet rennais, le dossier est encore loin d’être bouclé. Crystal Palace suit également le défenseur anglais avec attention et pourrait rapidement passer à l’offensive pour tenter de le convaincre de retrouver son pays natal. ‎Cette concurrence change naturellement la donne.

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La puissance financière des clubs anglais constitue un argument de poids, mais le Stade Rennais espère faire la différence grâce à un projet sportif ambitieux, une place importante dans l’effectif et la confiance affichée par Franck Haise envers le joueur.

‎Toulouse garde la main sur le dossier

‎Le Toulouse FC n’est pas dans une position d’urgence. Le club sait que la valeur de Charlie Cresswell continue de progresser et entend défendre ses intérêts jusqu’au bout. Un départ ne sera envisagé qu’en cas d’offre qui répond pleinement aux attentes de la direction toulousaine.

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Pour le Stade Rennais, ce dossier répond à une stratégie très précise : recruter des joueurs jeunes, immédiatement compétitifs et déjà acclimatés au championnat français. Cette approche limite les risques d’adaptation et permet d’espérer un rendement rapide. ‎Autre élément à prendre en compte dans la réflexion rennaise : la situation d’Alidu Seidu.

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Alors que son avenir semblait incertain il y a encore quelques semaines, son maintien reste désormais une possibilité crédible. Pour l’heure, l’absence d’accord avec Toulouse et la concurrence de Crystal Palace restent les dernières étapes décisives avant une éventuelle signature.