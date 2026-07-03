Mercato Stade Rennais : Gros rebondissement pour Cresswell

Charlie Cresswell et le Stade Rennais se rapprochent d’un accord qui semblait encore improbable il y a quelques jours, mais un obstacle de taille empêche toujours la conclusion du dossier. Si le défenseur anglais est désormais séduit par le projet rennais, les discussions avec le Toulouse FC promettent encore quelques turbulences avant un éventuel dénouement.

Mercato Stade Rennais : Cresswell veut rejoindre le SRFC

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‎Le Stade Rennais a visiblement marqué des points dans ce dossier prioritaire. D’après les informations révélées par Ouest-France, Charlie Cresswell aurait validé les grandes lignes d’un futur contrat avec le club breton. Une avancée importante qui témoigne de la volonté des dirigeants rennais de renforcer rapidement leur secteur défensif.

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‎Pour autant, un accord avec le joueur ne signifie pas qu’un transfert est imminent. Les négociations avec le Toulouse FC restent à ouvrir officiellement, et c’est précisément à ce niveau que le dossier pourrait connaître de nouveaux rebondissements dans les prochains jours.

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▶️ Le joueur se serait mis d'accord ✅ avec le #SRFC sur les conditions d'un contrat 📝



▶️ Pas encore d'offre transmise au TFC 🇫🇷, ce qui ne devrait pas tarder, qui réclamerait 25M€ 💰



[@gui_tog] #MercatoSRFC pic.twitter.com/CqM5TYdyzH — SRFC_Mercato (@RoazhonMercato) July 2, 2026

‎Toulouse reste ferme sur ses exigences

‎Le Toulouse FC ne compte pas céder facilement l’un de ses piliers défensifs. Arrivé récemment en Ligue 1, Charlie Cresswell s’est imposé comme un élément incontournable grâce à sa puissance physique, son jeu aérien et sa régularité dans les grands rendez-vous.

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‎Selon Ouest-France, les dirigeants toulousains valorisent leur défenseur aux alentours de 25 millions d’euros. Ce montant reflète autant ses performances que son fort potentiel de progression, dans un contexte où plusieurs clubs anglais suivent également son évolution avec beaucoup d’attention.

‎Un dossier stratégique pour le SRFC

‎La priorité rennaise est désormais claire : transformer l’accord trouvé avec le joueur en transfert définitif. La prochaine offre officielle sera déterminante pour mesurer la volonté du Stade Rennais de répondre aux attentes financières du TFC sans déséquilibrer son mercato estival.

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Avec une concurrence venue de Premier League susceptible de relancer les enchères à tout moment, les prochains jours s’annoncent décisifs pour ce dossier particulièrement suivi en Bretagne.