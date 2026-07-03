Ça chauffe à l’OM : Un autre accord en vue avec le Genoa !

Alors que la direction de l’OM cherche à se débarrasser de plusieurs joueurs, le Genoa en profite. Le club italien, en plus de Hamed Junior Traoré, cible un autre Marseillais.

Mercato OM : Le Genoa fonce aussi sur Derek Cornelius

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L’Olympique de Marseille entame son mercato estival avec un impératif financier. Les Phocéens sont contraints de dégraisser afin de rentrer dans les clous de l’UEFA et la DNCG. Plusieurs sont donc envisagés en vue de rééquilibrer les comptes du club avant la reprise de la compétition. Le Genoa cherche ainsi à tirer profit de la situation.

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Le club entraîné par Daniele De Rossi est bien déterminé à faire ses courses du côté de l’OM. Les Rossoblu sont déjà en négociations avancés pour faire venir Hamed Junior Traoré. Les échanges s’intensifient entre les différentes parties. Et la formation génoise ne se limite pas à une seule cible marseillaise.

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Le journaliste Gianluca Di Marzio le confirme, les dirigeants du Genoa ont également jeté leur dévolu sur Derek Cornelius. Le défenseur central de 28 ans sort d’un prêt intéressant à Glasgow Rangers. Son profil polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe ou sur le côté gauche, a retenu toute l’attention de l’équipe italienne. Les bonnes relations entre les deux écuries devraient faciliter les échanges pour un transfert à moindre coût.