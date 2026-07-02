Ça brûle à l’OM : Genesio confronté à une première fronde ?

Bruno Genesio est officiellement le nouvel entraîneur de l’OM. Il doit cependant composer avec une vague de contestation autour de lui.

Mercato OM : L’arrivée de Bruno Genesio ne fait pas l’unanimité

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L’Olympique de Marseille a changé d’entraîneur. Habib Beye a enfin laissé la place à son successeur. Bruno Genesio a officiellement pris les commandes du banc phocéen. Il a pour mission de restructurer une équipe en quête de stabilité après une saison marquée par une triste 5e place.

La nomination de Bruno Genesio ne fait pas l’unanimité au sein du vestiaire olympien. La Provence assure qu’une partie des joueurs ont accueilli positivement ce changement de coach. Tandis que d’autres sont surpris, voire septiques. Car l’arrivée du technicien lyonnais dans un environnement aussi exigeant que celui de Marseille pose question.

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Ils sont nombreux ceux qui attendent de voir comment les méthodes de Genesio seront appliquées. Ce sentiment de réserve dépasse le cadre du vestiaire et se propage dans les rangs des supporters. Rachid Zeroual, figure des South Winners, reste notamment dubitatif face à ce choix.

Rachid Zeroual reste sceptique

Le leader des ultras a été interrogé par Maritima Médias. Et il n’a pas caché ses doutes. « On ne sait pas ce que va donner. Nous aimons des hommes de caractère, des gens qui en jettent. On espère que ce sera l’homme de la situation », a-t-il lancé.

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Même si Bruno Genesio est doté d’une expérience certaine en Ligue 1, il, devra rapidement faire ses preuves. Surtout que pour les supporters de l’OM, le CV du coach ne suffit pas. Seule une démonstration de caractère et des résultats positifs permettront de valider son arrivée.