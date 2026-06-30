Mercato : Après Diomande, Junior Kroupi ? Le PSG déchaîné !

Bien avancé pour recruter Maghnes Akliouche et Yan Diomande, le PSG pourrait prochainement ouvrir un autre front du côté de Bournemouth. Le club parisien lorgne désormais Eli Junior Kroupi, le joyau français qui brille en Premier League.

Mercato : Le PSG garde un œil sur Junior Kroupi

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En parallèle des discussions menées pour Yan Diomande et Maghnes Akliouche, le Paris Saint-Germain s’est positionné pour faire venir Éli Junior Kroupi. L’attaquant de Bournemouth, identifié par de grandes formations européennes, pourrait vivre un été mouvementé.

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En effet, selon les informations du quotidien L’Équipe, l’ancien avant-centre du FC Lorient reste toujours suivi de près par les dirigeants parisiens, qui conservent également d’autres pistes offensives en réserve. En parallèle, Luis Campos travaillerait activement sur le recrutement d’un latéral gauche à fort potentiel.

L’objectif de Luis Enrique serait de trouver une doublure capable d’épauler Nuno Mendes et d’apporter davantage de profondeur à un poste crucial. Alors que le marché des transferts entre dans une phase décisive, le Paris SG doit déployer les grands moyens pour atteindre ces objectifs.

D’après l’Insider Djamel, bien renseigné sur les coulisses du PSG, le buteur de 19 ans souhaite plus que jamais rejoindre le groupe de Luis Enrique. Problème, les Cherries se montrent pour le moment très gourmands. Le club anglais espère en effet récupérer au moins 100 millions d’euros dans la vente de Kroupi.

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Un montant que le double champion d’Europe n’est pas disposé à payer. Autrement dit, si Bournemouth ne revoit pas rapidement ses exigences à la baisse, les chances de voir l’international espoir français débarquer au Parc des Princes cet été restent limitées.

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