OM : Urgent, Richard glisse un tacle remarqué au PSG !

Stéphane Richard était en conférence de presse ce jeudi pour l’officialisation du naming Cepac au Vélodrome. Le nouveau président de l’OM en a profité pour glisser un subtil tacle au Paris Saint-Germain.

OM : Stéphane Richard pique indirectement le PSG

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Ce jeudi 2 juillet 2026 marque un tournant pour l’Olympique de Marseille. Stéphane Richard est officiellement entré en fonction à la tête de l’OM. Le nouveau président de l’OM a succédé à Pablo Longoria. Il était en conférence pour la présentation du partenariat avec la CEPAC, devenu le principal sponsor du stade Vélodrome.

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Stéphane Richard a réaffirmé le lien indéfectible qui unit l’OM à son antre mythique. « L’OM, c’est le Vélodrome ». Le président marseillais a ajouté une déclaration cinglante. « Certains clubs se posent la question de leur stade, nous, on n’a pas besoin de ça. ». Il est difficile de ne pas voir dans ces propos une pique adressée au Paris Saint-Germain.

Le rival parisien, rappelons-le, est en proie à des interrogations récurrentes concernant son stade. Nasser Al-Khelaïfi et les hauts dirigeants du PSG envisagent de quitter le Parc des Princes suite à des accords avec la municipalité. Des pistes menant à Poissy et Massy pour une nouvelle enceinte sont étudiées.

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Par contre, la stratégie est tout autre à Marseille. Stéphane Richard assume pleinement la responsabilité de la gestion du stade. La nouvelle direction de l’OM multiplier les événements rassembleurs au Vélodrome. Tandis que d’autres clubs cherchent encore un nouveau souffle loin de leurs terres historiques. « Il faut faire le plus d’événements possible », a-t-il conclu.