Mercato ASSE : Ça chauffe pour Stassin, dossier bientôt bouclé ?

L’avenir de ‎Lucas Stassin à l’ASSE pourrait se jouer dans les derniers jours du mercato estival. Déjà dans le viseur de plusieurs clubs, le RC Strasbourg aurait notamment manifesté son intérêt pour le joueur de Saint-Etienne.

‎‎Mercato ASSE : Strasbourg s’invite dans la bataille pour Lucas Stassin

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‎‎Lucas Stassin figure dans les radars du RC Strasbourg, selon les informations rapportées par RMC Sport. Le club alsacien apprécie particulièrement le profil du jeune avant-centre belge, âgé de 21 ans, et pourrait représenter une destination sérieuse si les discussions venaient à s’accélérer.

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‎‎L’intérêt du RCSA n’est toutefois pas isolé. Lucas Stassin serait suivi par plusieurs formations françaises et européennes. Son profil attire logiquement : capable de peser dans la surface, mais aussi de participer au jeu, l’attaquant possède déjà une expérience intéressante malgré son jeune âge.

‎‎Deux saisons qui ont fait grimper sa cote

‎‎Le parcours de Lucas Stassin explique largement cet engouement. Arrivé à l’ASSE à l’été 2024 pour 10 millions d’euros après son passage à Westerlo, le Belge s’était rapidement distingué malgré une première saison collective particulièrement compliquée pour les Verts. Il avait alors terminé l’exercice avec 12 buts et cinq passes décisives en Ligue 1.

❗️Strasbourg s’intéresse à Lucas Stassin.



L’attaquant belge de 21 ans est courtisé par plusieurs clubs en France et en Europe, avec le RCSA parmi les clubs à l’affût.

Stassin est perçu comme un attaquant fiable après avoir franchi la barre des 10 buts lors de chacune de ses deux… pic.twitter.com/W9E0yHedmn — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 19, 2026

‎‎La relégation de l’ASSE n’a pas freiné son ascension. Bien au contraire. En Ligue 2, Lucas Stassin a encore trouvé le chemin des filets à 11 reprises, tout en délivrant huit passes décisives. Ses prestations lui ont même ouvert les portes de la sélection belge, avec une première apparition internationale contre le Mexique.

‎‎Un transfert qui pourrait changer la donne

‎‎Pour Saint-Etienne, le dossier est forcément sensible. Stassin représente l’un des joueurs les plus bankables de l’effectif, et un départ permettrait au club de récupérer une somme importante. Mais perdre un attaquant aussi productif aurait également un coût sportif. Le football aime les équilibres ; le mercato, beaucoup moins.

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‎‎Du côté de Strasbourg, l’opération pourrait correspondre à une politique tournée vers les jeunes joueurs à fort potentiel. Lucas Stassin possède déjà des références, tout en conservant une marge de progression appréciable. Une combinaison qui peut rapidement faire grimper les enchères.

‎‎Lucas Stassin : le choix qui pourrait faire basculer le mercato

‎‎L’intérêt strasbourgeois est loin d’être anodin. Le Belge a suffisamment montré pour attirer des prétendants crédibles, mais il reste encore à un âge où une nouvelle étape peut accélérer considérablement sa progression. L’AS Saint-Etienne devra donc trancher avec lucidité.

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Si une offre importante arrive, la tentation de vendre sera réelle. Mais si le club croit encore au projet autour de son attaquant, conserver l’ancien joueur de Westerlo pourrait aussi être un pari sportif particulièrement précieux. Le suspense reste entier.