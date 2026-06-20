Mercato PSG : Vitinha officiellement attendu au Real Madrid

Après les médias, ce sont désormais les joueurs du Real Madrid, qui montent au créneau eux-mêmes, pour réclamer la signature de Vitinha, le maître à jouer du PSG. Explications.

Mercato PSG : Un joueur du Real Madrid réclame l’arrivée de Vitinha

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Aujourd’hui considéré comme le meilleur milieu de terrain du monde, Vitinha fait rêver presque tous les autres grands clubs européens. En pleine Coupe du Monde et alors que le mercato estival bat son plein, l’international portugais du PSG continue de faire parler de lui.

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Le Real Madrid apprécierait particulièrement son profil et le retour de son compatriote José Mourinho sur le banc des Merengues commence déjà à donner des idées à certains du côté de Madrid. En effet, dans des propos accordés à El Chiringuito, Thiago Pitarch, jeune talent du Real Madrid a publiquement affiché son envie de voir le patron du milieu parisien rejoindre la Maison-Blanche.

« Je ferais venir Vitinha au Real Madrid, même s’il joue dans la même position que moi. Il est l’un des meilleurs milieux de terrain du monde et c’est le Real Madrid », a lancé le joueur de 18 ans, qui va devoir patienter encore longtemps avant de voir son rêve se réaliser éventuellement.

Vitinha est très heureux à Paris

Devenu indispensable au Paris SG sous Luis Enrique, Vitinha est jugé intransférable par Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar. Sa dimension impressionne néanmoins au Real Madrid, mais son agent Jorge Mendes a très clairement confirmé la position du Paris Saint-Germain pour l’ancien milieu de terrain du FC Porto, tout comme son coéquipier et compatriote Joao Neves.

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Selon les informations de Fabrizio Romano, Jorge Mendes a tenu à mettre les choses au clair concernant l’avenir de ses deux protégés. Le puissant agent portugais a balayé toute hypothèse de départ dans des termes particulièrement fermes.

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« Vitinha et Joao n’ont JAMAIS été une option pour qui que ce soit. Ils sont non négociables pour le Paris Saint-Germain et ils sont très, très heureux au PSG. Ils vont continuer à y collectionner les trophées », a confié le puissant homme d’affaires portugais.

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