Mercato PSG : Un accord à 30 M€ se profile avec l’AC Milan ?

Les dirigeants du PSG doivent gérer une nouvelle menace venue de l’Italie. L’AC Milan prépare une offensive inattendue pour Gonçalo Ramos.

Mercato PSG : AC Milan fonce sur Gonçalo Ramos

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L’attaque du Paris Saint-Germain connaitra sans doute quelques changements cet été. Alors que Bradley Barcola attise la convoitise de cadors britanniques, un autre buteur se rapproche discrètement de la sortie. Il est question de Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais aspire à un statut de titulaire. Ce que Luis Enrique peine à lui accorder.

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Le buteur de 24 ans n’a titularisé qu’à 13 reprises en Ligue 1 cette saison. Ce traitement ne plait pas au principal concerné. Sa situation a rapidement ouvert la porte à un redoutable courtisan, l’AC Milan. La Gazzetta Dello Sport le confirme, le nouvel entraîneur Ruben Amorim tente d’attirer Gonçalo Ramos en Lombardie.

Le Paris Saint-Germain très exigeant

Le nouveau coach des Rossoneri connaît parfaitement les qualités techniques et la précision de l’international portugais. Ruben Amorim voudrait ainsi l’avoir sous ses ordres pour dynamiser son attaque. Mais déloger Gonçalo Ramos du PSG ne sera pas chose facile.

Les Parisiens avaient déboursé près 65 millions d’euros pour l’ancien goleador du Benfica Lisbonne. Sa cote a nettement baissé au fil des années. Sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à environ 30 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt.

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Ce montant reste accessible aux finances de l’AC Milan. Mais le PSG reste très exigeant sur ses ventes. Luis Campos et son équipe ne comptent pas brader les actifs. Les négociations promettent d’être serrées entre les deux écuries.