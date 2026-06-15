PSG Mercato: Grande nouvelle pour l’avenir d’Ousmane Dembelé

Actuellement en regroupement avec l’équipe de France pour la Coupe du Monde 2026, Ousmane Dembélé voit son avenir occupé l’actualité du PSG. Après avoir dit non à ses prétendants, l’attaquant de 28 ans serait sur le point de s’inscrire sur la durée avec le club de la capitale.

Mercato : Négociations avancées entre le PSG et Ousmane Dembelé

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Après un second sacre consécutif en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain poursuit sa stratégie de consolidation de son effectif en sécurisant ses cadres. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos semblent désormais privilégier la stabilité autour des joueurs les plus performants du projet de Luis Enrique.

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Dans cette optique, Ousmane Dembélé devrait signer un nouveau contrat à l’issue de la Coupe du Monde. En effet, selon les informations relayées ce lundi par RMC Sport, les négociations avanceraient dans le bon sens, si bien qu’un accord pourrait être finalisé après la Coupe du Monde.

Le Ballon d’Or 2025 est actuellement lié au PSG jusqu’en juin 2028. La future prolongation permettrait de renforcer encore davantage cette collaboration et de repousser toute tentative de déstabilisation venant d’autres grands clubs fortunés.

Dembélé se voit déjà au PSG à « 100% » la saison prochaine

Sous les ordres de Luis Enrique, Ousmane Dembélé a atteint une nouvelle dimension. Plus régulier, plus décisif et plus mature dans son jeu, il s’est imposé comme l’un des leaders techniques du collectif parisien. Sa capacité à faire basculer les rencontres, à créer des différences dans les un-contre-un et à multiplier les actions décisives a fait de lui l’un des éléments les plus redoutables du football européen.

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Si bien que les dirigeants du Paris SG ne souhaitent pas le laisser partir à deux ans de la fin de son engagement. Le niveau affiché par Dembélé n’est évidemment pas passé inaperçu. Selon le journaliste Fabrice Hawkins, plusieurs offres importantes ont été transmises à l’entourage du joueur au cours des derniers mois.

Des clubs disposant d’une puissance financière considérable auraient sondé la situation du natif de Vernon afin d’évaluer la possibilité de l’attirer. Malgré ces approches répétées, l’ailier parisien aurait rapidement fait comprendre que sa priorité restait le Paris Saint-Germain. Avant le début de la Coupe du Monde, il a tenu à mettre les choses au clair concernant son avenir.

« Je serai Parisien à 100% » la saison prochaine, a récemment avoué Ousmane Dembélé dans une interview accordée à Marca. « Les discussions autour d’une prolongation de contrat se poursuivent sereinement entre le joueur et les dirigeants parisiens », assure RMC Sport.

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