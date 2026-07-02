Mercato : Un espoir français signe au PSG jusqu’en 2029 !

Si ces derniers jours plusieurs titis ont décidé de quitter le PSG, d’autres ont décidé de poursuivre leur apprentissage au sein de leur club formateur en signant un premier contrat professionnel.

Mercato PSG : L’exode se poursuit avec les Titis

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Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Chaque année, de nombreux titis tapent à la porte de l’équipe première. Certains arrivent à se faire une place avec les professionnels alors que d’autres décident de quitter leur club formateur pour lancer leurs carrières ailleurs.

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Plusieurs joueurs qui ont brillé avec l’équipe U19, en Coupe Gambardella et en Youth League, ont décidé de quitter le Paris Saint-Germain pour signer leur premier contrat professionnel loin de Paris. C’est le cas de Mathis Jangeal, qui a rejoint Famalicao (Portugal), ou encore d’Aymen Assab, qui va rejoindre l’AS Monaco, et de Pierre Mounguengue au Dynamo Kiev (Ukraine). Mais les dirigeants du PSG ont tout de même réussi à convaincre certains de ses titis de rester.

Un jeune gardien passe pro avec le Paris SG

Après l’ailier Adam Ayari, c’est au tour d’Arthur Vignaud de signer son engagement avec le Paris SG. Gardien de l’équipe du PSG U19 et en Youth League, le jeune homme de 18 ans a paraphé un contrat professionnel de trois ans en faveur du club de la capitale française.

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🔴🔵 Arthur Vignaud reste au PSG et a signé un contrat professionnel. 🧤



Il entre dans la hiérarchie de l'équipe première, en tant que 4ème gardien derrière Alessandro Longoni.



Il aura pour objectif de s'armer athlétiquement la saison prochaine.



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« Ce jeune gardien, apparu cette saison avec les U19 ou l’équipe Espoirs de Youth League, évolue au PSG depuis cinq ans. Il était arrivé en 2021 en provenance d’Issy-les-Moulineaux. Doté d’une solide technique, perçu comme un profil d’avenir par ses formateurs, Vignaud, qui a signé son contrat de trois ans (2029), aura pour objectif de s’armer athlétiquement l’an prochain. Il sera quatrième dans la hiérarchie notamment derrière la jeune recrue italienne : Alessandro Longoni », rapporte le journal L’Équipe.

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Parmi les joueurs à qui le Paris Saint-Germain a proposé un contrat professionnel en fin de saison, ils ne seront sans doute que deux à le parapher : Adam Ayari et Arthur Vignaud.