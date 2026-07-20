Info OM : Après le Mondial, un pactole tombe à Marseille !

La direction de l’OM peut se frotter les mains entre cette période de difficultés financières. Elle va récupérer un joli chèque grâce à deux internationaux engagés à la Coupe du monde 2026.

La FIFA récompense l’OM grâce à Facundo Medina et Gerónimo Rulli

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L’Olympique de Marseille poursuit son mercato avec un impératif financier. Le club présidé par Stéphane Richard doit vendre cet été afin de rentrer dans les clous de la DNCG et l’UEFA. C’est dans ce sens que Mason Greenwood a récemment été cédé à Fenerbahçe. D’autres départs devraient suivre. Pourtant, une manne financière inattendue vient soulager la trésorerie de l’OM.

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La participation de ses internationaux à la Coupe du monde 2026 permet au club phocéen de bénéficier du programme de redistribution de la FIFA. Ce dispositif alloue environ 5 000 $ par joueur et par jour de présence dans la compétition, confirmait Foot Mercato. Dans le cas de l’OM, deux de ses joueurs argentins étaient présents lors de finale perdue face à l’Espagne dimanche soir (1-0).

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Il est question de Facundo Medina et Geronimo Rulli qui devraient rapporter près de 437 000 € aux caisses phocéennes. Cette somme n’est qu’une partie du total, même si Leonardo Balerdi a manqué le tournoi sur blessure. L’OM devrait également compter sur des compensations liées à la participation d’autres internationaux, tels qu’Amine Gouiri, Timothy Weah, Derek Cornelius, Nayef Aguerd et Quinten Timber.