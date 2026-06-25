Mercato OM : Accord signé, un attaquant arrive de Nice !

Le directeur sportif de l’OM ne perd pas de temps en ce début de mercato. Grégory Lorenzi vient de mettre la main sur un jeune attaquant de l’OGC Nice. Jah Mason Telusson est attendu à Marseille.

Mercato : L’OM va signer gratuitement Jah Mason Telusson

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L’Olympique de Marseille, malgré ses difficultés financières, accélère son mercato d’été. La direction marseillaise, sous l’impulsion de son directeur sportif Grégory Lorenzi, anticipe l’avenir. Elle mise sur le recrutement de jeunes talents prometteurs.

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Sacha Lung, Jephten Malanda ou encore Osmane N’Diaye ont récemment rejoint l’OM. Et ce n’est pas terminé. Cette stratégie axée sur la formation et le développement des pépites continue de porter ses fruits. Puisque l’OM vient de conclure l’arrivée du jeune attaquant Jah Mason Telusson.

Il intégrera l’équipe réserve

L’attaquant de 18 ans est un pur produit de l’OGC Nice. Il a été très en vue cette saison dans les catégories de jeunes. Son bilan impressionnant est de 13 buts en 17 matchs en U19 Nationaux. La direction du Gym a multiplié les échanges en vue de lui faire signer un nouveau contrat. Sauf que le jeune joueur avait déjà fait son choix.

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Le compte Espoirs du Football le confirme, Jah Mason Telusson va signer son premier contrat professionnel à l’OM. Cet avant-centre polyvalent intégrera un groupe de jeunes espoirs, à l’image de Sacha Lung ou Jephté Malanda. Il devra faire ses preuves avant de postuler pour une place en équipe A.