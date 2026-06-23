Mercato : Julian Alvarez ! Le PSG tape du poing sur la table

Ce n’est plus une rumeur. Julian Alvarez veut quitter l’Atlético Madrid cet été et l’a publiquement annoncé ce lundi soir. Pressenti comme l’une des destinations de l’attaquant argentin, le PSG a pris une décision radicale dans ce dossier.

Mercato PSG : Julian Alvarez a fait son choix

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Fortement associé au PSG au début du mois de mai, Julian Alvarez ne devrait pas rejoindre le double champion d’Europe en titre cet été. L’attaquant argentin de l’Atlético Madrid souhaite pourtant changer d’air, comme cela avait largement filtré depuis un mois et demi, et la saga a pris un nouveau virage lundi en marge de la victoire 2-0 de l’Argentine face à l’Autriche, lors de la deuxième journée de la Coupe du Monde en Amérique.

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À l’issue de la rencontre, Julian Alvarez est allé s’exprimer au micro d’ESPN et a publiquement assumé ses envies de départ. « Le mieux pour tout le monde, c’est un transfert. Je veux réaliser mon rêve. Je ne peux pas me cacher ni faire comme si je ne voulais pas être clair, j’essaie d’être honnête. J’ai discuté avec des responsables de l’Atlético et je pense que le mieux pour toutes les parties concernées est que je parte », a confié Alvarez, sans mentionner le club de ses rêves, qui n’est autre que le FC Barcelone.

Une sortie qui a évidemment fait beaucoup de bruit ces dernières heures. Si le Real Madrid a proposé 150 millions d’euros pour Julian Alvarez il y a quelques jours, visiblement plus pour embêter le Barça et l’Atlético que pour recruter l’Argentin, le club catalan est toujours le mieux placé dans ce dossier complexe. Selon Fabrizio Romano, Arsenal et le PSG ont bien tenté leur chance auprès du joueur, mais la réponse d’Alvarez a été sans équivoque, son rêve est de signer au Barça. Une réponse qui a anéanti le Paris SG.

Le Paris SG se retire du dossier Alvarez

Selon le journaliste italien, le Paris Saint-Germain a mal pris ce refus et la piste est depuis très, très froide côté parisien, ce qui ne surprendra personne puisque Luis Campos et Luis Enrique répètent depuis deux ans qu’ils veulent seulement recruter des joueurs 100% motivés et convaincus à l’idée de rejoindre le PSG, ce qui n’est pas le cas de l’Argentin.

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L’été est toutefois encore très long et l’Atlético de Madrid, qui a déjà refusé une première offre du Barça de 100 millions d’euros ne veut toujours pas entendre parler d’un transfert de son attaquant dans un autre club espagnol, encore moins au FC Barcelone.

Dans des propos accordés à Mundo Deportivo, le club madrilène se veut en tout cas très ferme : « il n’est pas question d’entamer des négociations avec Barcelone, surtout compte tenu de la manière dont ils se sont comportés. S’ils veulent le joueur, ils connaissent déjà le montant de sa clause de résiliation », soit 500 millions d’euros.

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Alvarez pourrait-il, in fine, se contenter d’un transfert à Arsenal ou au Paris Saint-Germain s’il s’agissait du seul moyen pour lui de quitter l’Atlético ? Affaire à suivre…