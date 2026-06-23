Ça chauffe à l’OM : La révolution menace aussi Amine Gouiri

L’OM va lancer une vaste opération de dégraissage. Son directeur sportif Grégory Lorenzi étudie déjà plusieurs départs, y compris celui d’Amine Gouiri.

Mercato OM : Grégory Lorenzi lance l’opération dégraissage

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L’Olympique de Marseille connait un début de mercato tendu. Son nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi fait face à un déficit abyssal de plus de 100 millions d’euros. Ses pertes obligent l’OM à prendre des mesures fortes. Les dirigeants phocéens ont instauré une politique d’austérité radicale cet été.

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L’Equipe confirme cette décision : chaque membre de l’effectif marseillais est désormais transférable. Les cadres comme Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Leonardo Balerid ou Geoffrey Kondogbia sont logiquement sur le départ. Ce dégraissage menace également des joueurs que Grégory Lorenzi souhaitait initialement conserver.

Amine Gouiri mis sur le marché

C’est le cas d’Amine Gouiri qui n’est plus certain de rester à l’OM cet été. L’attaquant algérien a été auteur du but victorieux contre la Jordanie (2-1) ce lundi en Coupe du monde. Il confirme son talent sur la scène internationale. Ses performances au Mondial 2026 ne manqueront pas d’attiser les convoitises de plusieurs écuries européennes.

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La direction de l’OM est consciente de cette visibilité accrue et de la nécessité de renflouer les caisses. Elle n’exclut donc pas le transfert d’Amine Gouiri durant le mercato. Une offre conséquence est attendue pour l’ancien Rennais. Ce qui permettrait de sauver les comptes du club.