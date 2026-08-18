Mercato Stade Rennais : C’est confirmé, un gros transfert tombe à l’eau  

Le crack du Stade Rennais, Breel Embolo déchire l’offre d’un club américain. Son départ vers l’Angleterre se précise.

Mercato Stade Rennais : Breel Embolo répond cash à l’Atlanta

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Breel Embolo ne rejoindra finalement pas Atlanta. Alors qu’un accord était quasiment trouvé entre le club américain et le Stade Rennais, l’attaquant suisse a refusé de traverser l’Atlantique. Il devrait toutefois bien quitter la Bretagne cet été, avec une arrivée en Premier League qui se précise.

Rennes était sur le point de tout sceller. Désireux de se séparer de son attaquant de 29 ans, le club breton avait trouvé un terrain d’entente avec Atlanta autour d’un transfert estimé à 17 millions d’euros. Le dossier semblait donc bouclé. Mais selon L’Équipe, Embolo a finalement décliné la proposition américaine.

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L’international suisse souhaite poursuivre sa carrière en Europe. Atlanta devra donc patienter, voire abandonner définitivement cette piste. Pour Rennes, ce refus ne remet pas en cause le départ du joueur, bien au contraire.

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Le Stade Rennais aurait déjà une autre solution. Toujours selon le quotidien français, Ipswich est désormais en pole pour accueillir Breel Embolo. Le club anglais, promu en Premier League cette saison, serait disposé à répondre aux exigences financières rennaises. Il pourrait ainsi proposer un montant proche des 17 millions d’euros prévus dans l’accord avec Atlanta.

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Le salaire élevé d’Embolo constitue également un élément important pour Rennes, qui cherche à alléger sa masse salariale. Son départ permettrait donc au club de récupérer une indemnité conséquente tout en libérant une charge financière importante.

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Atlanta n’a toutefois pas complètement abandonné l’idée. Le club américain pourrait revenir à la charge dans les prochains jours. Mais à ce stade, Ipswich apparaît comme le grand favori pour s’attacher les services de Breel Embolo. Le Suisse a refusé les États-Unis, mais son départ de Rennes semble toujours plus proche.

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