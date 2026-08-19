Mercato Stade Rennais : Trois prétendants traquent un crack rennais  

Le milieu de terrain du Stade Rennais, Djaoui Cissé croule sous les offres cet été. Trois prétendants de poids se bousculent pour le déloger de Rennes.

Mercato Stade Rennais : Djaoui Cissé attire du monde cet été

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La bataille s’intensifie autour de Djaoui Cissé. Déjà convoité par Strasbourg, le milieu du Stade Rennais attire désormais l’Olympique Lyonnais. Le technicien du club breton, Franck Haise étudiait un échange incluant Ismaël Doukouré avec le club alsacien. L’arrivée de l’OL bouleverse les plans.

Selon les indiscrétions, la direction lyonnaise apprécie cet international Espoirs français. Le duo Paulo Fonseca-Matthieu Louis-Jean doit reconstruire l’entrejeu de l’équipe des Gones après le départ d’Orel Mangala vers Getafe et face au départ probable de Tanner Tessmann.

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Moins utilisé récemment, le joueur détient un bon de sortie accordé par la direction bretonne. Rennes accepte l’idée d’un départ, mais refuse de céder son talent à bas prix. Valeur estimée : 10 millions d’euros (Transfermarkt). Le jeune crack tricolore est sous contrat jusqu’en juin 2030. Strasbourg visait le produit de formation rennais pour combler le vide laissé par Valentin Barco.

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À 22 ans, le joueur garde une excellente trajectoire depuis son passage sous la direction d’Habib Beye. Outre la Ligue 1, des clubs de Premier League et de Bundesliga observent attentivement la situation. Naples est aussi chaud pour s’offrir la pépite. Cette multiplication des prétendants ravit les dirigeants rennais, idéalement placés pour faire grimper le tarif d’ici la clôture du marché estival.