Mercato Stade Rennais : Une décision choc tombe pour 3 indésirables

‎Le Stade Rennais accélère sa grande opération de dégraissage et vient de prendre une décision forte concernant trois joueurs de son effectif. Alors que le mercato bat son plein, le club breton entend désormais accélérer plusieurs départs pour donner davantage de cohérence au projet de Franck Haise.

‎‎Mercato Stade Rennais : Le loft rennais se précise

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‎‎Selon Foot Mercato, le Stade Rennais a choisi de mettre à l’écart Alidu Seidu, Djaoui Cissé et Breel Embolo. Les trois joueurs ne semblent plus entrer dans les plans immédiats du club et sont invités à envisager une nouvelle destination, pendant que la direction travaille à remodeler l’effectif.

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‎‎Cette décision intervient alors que Rennes cherche à réduire son groupe et à dégager des marges de manœuvre. Le cas Embolo interpelle particulièrement. Arrivé de Monaco pour environ 15 millions d’euros en 2025, l’international suisse sort pourtant d’une saison à 10 buts toutes compétitions confondues.

‎‎Embolo, le dossier qui peut rapporter gros

‎‎Breel Embolo cristallise forcément l’attention. Après une première saison plutôt productive en Bretagne, son avenir pourrait être lié à l’intérêt de clubs étrangers. L’Équipe avait notamment suivi de près sa situation et son arrivée à Rennes, alors que son salaire constituait déjà un dossier important dans l’équilibre économique du club.

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‎‎Selon Ekrem Konur, une piste américaine avait émergé avec Atlanta United autour d’une opération annoncée à 17 millions d’euros. Mais le dossier a connu des complications. D’après L’Équipe, une nouvelle possibilité en Angleterre aurait ensuite été évoquée. La situation reste donc particulièrement ouverte.

‎‎Trois départs, un effet domino ?

‎‎Le départ des trois indésirables permettrait au Stade Rennais de libérer des places dans son groupe. Surtout, une vente d’Embolo pourrait offrir à la direction des ressources supplémentaires pour poursuivre son mercato et renforcer les secteurs jugés prioritaires.

‎‎Pour Alidu Seidu et Djaoui Cissé, l’enjeu est différent mais la conclusion est identique : retrouver rapidement un projet dans lequel ils pourront bénéficier d’un temps de jeu conséquent. Un loft n’est jamais une destination très touristique pour un footballeur.

‎‎Haise face à un choix qui peut tout changer

‎‎Cette décision ressemble à un signal envoyé à tout le vestiaire. Franck Haise veut manifestement travailler avec un groupe réduit, compétitif et pleinement impliqué dans son projet. L’entraîneur rennais dispose désormais d’un levier important pour imposer ses choix. Le cas Embolo sera le véritable baromètre de cette opération.

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Avec 8 buts et 3 passes décisives en Ligue 1 lors de sa première saison rennaise, le Suisse possède encore une valeur sportive certaine. Si Rennes parvient à récupérer une somme intéressante tout en préparant intelligemment sa succession, ce choix audacieux pourrait finalement s’avérer payant.