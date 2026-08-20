Mercato : Le Stade Rennais en guerre avec Lens et Lille pour ce crack

Le Stade Rennais avance ses pions sur une piste française qui attise également les convoitises de deux autres cadors de Ligue 1. Warren Bondo, en quête d’un nouveau souffle après une période compliquée en Italie, pourrait devenir l’un des dossiers chauds des dernières semaines du mercato.

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‎‎Le Stade Rennais n’est plus seul sur le dossier Warren Bondo. Le milieu français de 22 ans intéresse aussi le RC Lens et le LOSC, qui auraient pris des renseignements sur sa situation. Une concurrence qui pourrait rapidement transformer cette piste en véritable bataille entre trois clubs ambitieux.

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‎‎Selon Foot Mercato, Lille s’est récemment manifesté auprès de l’entourage du joueur. Rennes et Lens suivent également le dossier avec attention. Sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en 2029, Bondo dispose donc d’une situation contractuelle qui pourrait compliquer les négociations.

‎‎Bondo veut relancer une carrière qui s’essouffle

‎‎L’ancien joueur de Nancy sort pourtant d’une expérience intéressante à la Cremonese. Prêté par l’AC Milan, il y a retrouvé un temps de jeu plus conséquent et surtout une certaine régularité. De quoi rappeler que son potentiel reste intact, malgré une situation moins favorable chez les Rossoneri.

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‎‎À 22 ans, le Français pourrait ainsi envisager un retour en Ligue 1 pour franchir un nouveau palier. Le Stade Rennais pourrait lui offrir un environnement propice à cette relance, mais Lens et Lille ont également des arguments solides. Le suspense est donc loin d’être levé.

‎‎Le mercato rennais peut-il faire basculer le dossier ?

‎‎Pour le Stade Rennais, cette piste ressemble à un pari séduisant. Bondo connaît le championnat français, possède encore une belle marge de progression et arrive avec l’envie de retrouver une place importante dans un projet ambitieux. ‎Mais la concurrence risque de faire grimper les enchères. Rennes devra surtout convaincre le joueur avant ses rivaux.

Dans ce genre de dossier, une journée suffit parfois pour changer complètement la donne. Le Stade Rennais possède une carte intéressante avec la perspective d’offrir à Bondo un rôle plus conséquent. Après une saison où il a pu reprendre confiance à la Cremonese, le milieu a besoin de continuité, pas d’un nouveau banc de touche.

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‎‎Le danger est évidemment de voir Lille ou Lens accélérer avant Rennes. L’intérêt des trois clubs est confirmé pour le joueur : désormais, le plus convaincant remportera probablement cette bataille. Et dans un mercato, attendre trop longtemps revient parfois à regarder le train passer… avec le billet dans la poche.