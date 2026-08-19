PSG-RC Lens : Le rapport de Pignard sur Nuno Mendes est pire que prévu

Le PSG a découvert avec étonnement le contenu du rapport sur Nuno Mendes rédigé par Jérémie Pignard après la défaite contre le RC Lens au Trophée des champions. Selon RMC Sport, le document accable davantage le portugais que ne le laissait penser la seule image de son expulsion.

‎PSG-RC Lens : Le détail qui fait grincer des dents à Paris

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‎‎Le PSG ne remet pas en cause le carton rouge infligé à Nuno Mendes. En revanche, la formulation retenue par Jérémie Pignard dans son rapport aurait fortement surpris les dirigeants parisiens. Selon les informations de RMC Sport, l’arbitre évoque un geste considéré comme un « coup violent en dehors du jeu ». Une qualification lourde de conséquences potentielles pour le latéral portugais.

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‎‎Cette sévérité interpelle d’autant plus que Nuno Mendes n’avait encore jamais été expulsé depuis son arrivée dans la capitale en 2021. Le PSG considère donc que la description de l’incident donne au geste une dimension particulièrement sévère. Sur le terrain, quelques secondes avaient suffi pour faire basculer la fin de rencontre. Dans le rapport, elles pourraient peser encore plus lourd.

‎‎Une soirée déjà électrique avant l’affaire Nuno Mendes

‎‎Le contexte n’était pourtant pas franchement apaisé avant cette expulsion. Jérémie Pignard avait déjà sorti un carton rouge contre Kyllian Antonio, le jeune défenseur du RC Lens. Une décision qui avait provoqué la colère de Jean-Louis Leca, directeur sportif lensois, dès la pause.

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‎‎La réaction du dirigeant artésien avait été particulièrement directe : « L’intensité ouais, vous n’allez même pas voir la VAR. Vous avez le don de tuer un match. Non, il n’y a pas de Jean-Louis », avait-il lâché. Cette sortie, rapportée après la rencontre et diffusée par Ligue 1+, illustre la tension qui entourait l’arbitrage de cette rencontre.

‎‎Le Paris SG face à une possible mauvaise surprise

‎‎Pour Nuno Mendes, l’enjeu dépasse désormais la frustration d’une expulsion. La rédaction du rapport peut peser dans l’appréciation disciplinaire de son geste. Et lorsque l’arbitre emploie une qualification aussi sévère, chaque mot prend soudain une importance considérable.

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‎‎Paris devra donc attendre la suite de la procédure avec une certaine prudence. Le club de la capitale ne conteste pas la sanction sportive du terrain, mais la sévérité du rapport nourrit forcément des interrogations. Le défenseur portugais, lui, pourrait payer cher quelques secondes de nervosité dans une rencontre déjà particulièrement tendue.

‎Un rapport qui pourrait changer la lecture de l’affaire

‎Le véritable sujet n’est pas de savoir si Nuno Mendes méritait ou non son expulsion. Le carton rouge appartient désormais à l’histoire du match. Le point sensible se trouve dans la qualification retenue par l’arbitre, car elle peut modifier la perception disciplinaire de l’incident.

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‎‎Le PSG a donc raison de rester attentif, sans pour autant transformer cette affaire en guerre ouverte avec le corps arbitral. Une chose est certaine : après une rencontre perdue 1-0 face à Lens, Paris espérait probablement rentrer avec moins de soucis. Le rapport de Jérémie Pignard lui offre finalement un prolongement dont le club aurait volontiers fait l’économie.