Mercato OM : Nouvelles révélations sur le dossier Kebbal

‎‎La piste Ilan Kebbal prend une tournure inattendue à l’OM, alors que le club cherche encore à renforcer son secteur offensif. Entre une offre annoncée et une absence de contact direct, les dernières informations dessinent une opération qui n’aurait jamais pris son envol.

‎Mercato OM : Une première offre rejetée pour Ilan Kebbal ?

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‎‎Le dossier Ilan Kebbal à l’OM pourrait finalement rester au stade des discussions indirectes. Selon Sébastien Vidal, le club marseillais aurait proposé environ 10 millions d’euros au Paris FC pour s’attacher les services du milieu offensif algérien. Une offensive qui aurait toutefois été repoussée par la formation parisienne, désireuse de conserver l’un des artisans majeurs de sa montée en Ligue 1.

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‎‎Cette information donne une première indication sur la difficulté du dossier. Ilan Kebbal possède une valeur sportive importante pour le Paris FC, où son influence dans le jeu n’est plus à démontrer. Pour Marseille, la question est donc désormais de savoir jusqu’où aller pour convaincre un club qui ne semble pas pressé de vendre son maître à jouer.

🔵⚪️ La piste Ilan Kebbal se complique sérieusement pour l’OM. Marseille a proposé environ 10 M€ pour le milieu offensif, mais le Paris FC a repoussé cette approche.



Le club parisien compte sur l’un des hommes forts de sa montée en Ligue 1 et n’envisage pas facilement son… — Sébastien Vidal (@SebEcrivainFoot) August 18, 2026

‎Imbroglio total autour de Kebbal

‎‎Mais une autre version vient sérieusement brouiller les cartes. Sacha Tavolieri affirme que la direction du Paris FC regrette qu’aucune formation n’ait réellement pris contact pour Ilan Kebbal. Plus surprenant encore, le journaliste indique qu’aucune offre ni démarche directe de l’OM auprès des dirigeants parisiens n’aurait été enregistrée.

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‎‎Cette révélation change considérablement la lecture du dossier. Alors que l’entourage du joueur aurait poussé pour favoriser une arrivée à Marseille, le club phocéen n’aurait donc pas affiché une position suffisamment ferme. Ilan Kebbal, pourtant annoncé comme une cible séduisante, se retrouve ainsi au milieu d’un jeu de déclarations où chaque camp semble avancer avec ses propres certitudes.

🇫🇷 La direction du Paris Football Club est déçue qu’aucun club n’ait pris contact avec elle pour Ilan Kebbal…



🔵⚪️ Quant à l’OM, aucune offre ni prise de renseignement directe entre clubs n’est parvenue aux dirigeants parisiens.



🇩🇿 Le camp de l’Algérien avait pourtant fait le… pic.twitter.com/brx7XI7L4R — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 19, 2026

‎‎Le temps commence à jouer contre Marseille

‎‎Pour l’OM, cette situation n’arrive pas au meilleur moment. Le club doit continuer à travailler sur son effectif tout en surveillant ses équilibres financiers. L’arrivée d’un joueur offensif reste néanmoins importante pour compléter les solutions disponibles et répondre aux ambitions marseillaises.

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‎‎Le dossier pourrait donc rapidement connaître un tournant. Si Paris maintient sa position et si Marseille ne passe pas concrètement à l’action, d’autres prétendants pourraient profiter de l’attentisme. Dans un mercato, une porte entrouverte peut se refermer en quelques heures. Et celle du Paris FC semble déjà dangereusement étroite.

‎‎Ilan Kebbal à l’OM : le vrai problème est-il ailleurs ?

‎Le dossier Ilan Kebbal illustre surtout une difficulté de méthode. L’OM peut apprécier le profil du joueur, mais encore faut-il transformer cet intérêt en démarche concrète. Entre une offre de 10 millions d’euros rapportée par Sébastien Vidal et l’absence de contact direct évoquée par Sacha Tavolieri, le flou est suffisamment épais pour faire tousser les supporters.

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‎‎Pour Kebbal, l’enjeu est également considérable. Une arrivée à Marseille représenterait un changement de dimension et une exposition incomparable. Mais tant que l’OM ne clarifie pas réellement ses intentions, le dossier restera fragile. À ce stade, le talent du joueur ne suffit pas : il faudra surtout que Marseille décide de passer franchement à l’offensive.