Ça chauffe à l’OM : Un chouchou de Bruno Genesio vendu ?

L’OM est déterminé à boucler de nouveaux départs. Et l’un d’entre eux ne devrait pas plaire Bruno Genesio. Son avant-centre Amine Gouiri se rapproche de la sortie.

Mercato OM : Bruno Genesio vexé, Amine Gouiri proche de la sortie

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L’Olympique de Marseille va lancer la saison de Ligue 1 ce vendredi face au RC Strasbourg. En attendant, le club phocéen fait face à une impitoyable réalité économique qui rebat totalement les cartes. Bruno Genesio compte s’appuyer sur des cadres indispensables pour bâtir son équipe. L’entraîneur de l’OM risque cependant de voir l’un de ses éléments les plus précieux quitter le navire avant la fermeture du mercato.

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Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, assure que l’avenir d’Amine Gouiri s’écrit désormais en pointillé à l’OM. Même si l’international algérien est pressenti pour débuter la rencontre de ce vendredi au Vélodrome, sa situation intrigue. Elle suscite de nombreuses discussions au sein de la direction sportive. La raison principale ? Son profil attise les convoitises.

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Côme, la Lazio Rome et Villarreal s’intéressent à Amine Gouiri, qui pourrait quitter l’OM, selon Fabrice Hawkins, journaliste à RMC Sport. pic.twitter.com/PzTsyxFztu — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) August 20, 2026

Des écuries prestigieuses, comme l’Atlético Madrid, Villarreal, Lazio Rome ou encore Côme, le suivent avec une grande attention. La direction de l’OM, contrainte d’équilibrer ses comptes d’ici le 1er septembre prochain, pourrait finalement valider la vente d’Amine Gouiri. Cette possibilité prend de l’ampleur à Marseille, au grand dam de Bruno Genesio.