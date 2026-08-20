Mercato OM : Accord, un ailier arrive pour sa visite médicale

La direction de l’OM accélère enfin sur ce mercato. Elle a trouvé un accord avec le jeune attaquant Farul Constanța, désormais attendu à Marseille pour sa visite médicale.

Mercato OM : Accord conclu avec Farul Constanța

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L’Olympique de Marseille s’active pour renforcer son secteur offensif. Son objectif premier est de compenser le départ marquant de Mason Greenwood. Plusieurs pistes sont explorées dans ce sens, allant de Justin Njinmah (Werder Brême) à Ilan Kebbal (Paris FC). Mais la direction phocéenne créé la surprise en bouclant la signature d’un crack fidjien.

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Le compte Le Petit OM sur X le confirme, un accord total a été trouvé pour la venue de Tapa Vudrekru. L’ailier droit de 18 ans évoluait jusqu’à présent au sein du club roumain de Farul Constanța. L’opération a été conclue sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat quasi obligatoire. Cela garantit l’avenir à long terme du jeune joueur à l’OM.

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🚨 EXCL: 🔵⚪🇫🇯 Un crack fidjien arrive ! #OM



💰 L’OM a trouvé un accord pour Tapa Vudrekru (18 ans), ailier droit fidjien du Farul Constanța.



🤝 Accord pour un prêt avec option d'achat quasi obligatoire.



🇫🇯 Le joueur est attendu à Marseille pour sa visite médicale.#MercatOM pic.twitter.com/j7tgiU7GF7 — LePetitOM (@LePetitOM) August 20, 2026

Tapa Vudrekru est d’ailleurs attendu dans les tout prochains jours dans la cité phocéenne afin de se soumettre à la traditionnelle visite médicale. Une fois cette étape validée, le jeune attaquant signera son nouveau contrat à l’OM. Ce pari sur l’avenir contraste avec la quête de Grégory Lorenzi. Le directeur sportif de l’OM démontre en tout cas sa volonté de miser sur des talents à fort potentiel.