OM-RCSA : Bonne nouvelle, Genesio récupère 3 renforts !

L’OM prépare son premier match de la saison face au RC Strasbourg. A la veille de ce choc, Bruno Genesio retrouve le sourire avec le retour de trois renforts en défense.

OM : Genesio compte trois défenseurs supplémentaires face au RSCA

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L’Olympique de Marseille va lancer la nouvelle saison de Ligue 1 ce vendredi au stade Vélodrome. Les Phocéens tenteront de vaincre le RC Strasbourg. Bruno Genesio et son équipe sont déterminés à remporter ce duel à domicile. Ils comptent débuter cet exercice par un succès devant leur public.

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L’entraîneur de l’OM cependant composer avec un groupe en pleine phase de rodage et marqué par des pépins physiques. Bruno Genesio a lui-même le point sur son effectif. Des incertitudes entourent notamment Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin est freiné par une gêne au mollet. Tandis que Geoffrey Kondogbia est resté en salle par pure précaution.

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Bruno Genesio enregistre tout de même de précieux retours en défense. La Provence assure que Bamo Meïté, CJ Egan-Riley et Nayef Aguerd sont aptes à reprendre la compétition. Autant d’options redonnent des couleurs au secteur défensif de l’OM. Elles offrent au staff technique des solutions nécessaires pour pallier les absences. Genesio aborde ce choc face au RCSA avec davantage de sérénité.