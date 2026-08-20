Mercato : Le Stade Rennais négocie un transfert à 12 M€

Lilian Brassier pourrait bien quitter le Stade Rennais cet été. Un géant italien est chaud pour l’accueillir les bras ouverts.

Mercato Stade Rennais : Lilian Brassier vers l’Italie cet été ?

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Le Torino veut Lilian Brassier. Selon Transferfeed, le club italien pousse fort pour arracher le défenseur central de 26 ans au Stade Rennais. Bien que sous contrat jusqu’en 2029, le natif d’Argenteuil dispose d’un bon de sortie accordé par la direction bretonne.

Les négociations démarrent entre les deux clubs, ouvrant la voie à une possible première expérience en Serie A pour le joueur formé en France. Rennes a fixé son tarif. Le club breton demande 12 millions d’euros. Cette somme représente un effort financier important pour les Turinois, mais le profil du joueur séduit.

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La saison écoulée confirme sa valeur : 30 matchs joués toutes compétitions confondues et une passe décisive au compteur. Sa régularité récente et sa solide expérience de la Ligue 1 en font une recrue idéale pour le secteur défensif italien.

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Un accord se précise. Rennes accepterait de céder son joueur pour encaisser une indemnité importante, à condition que l’offre du Torino réponde à ses exigences financières. Les discussions des prochaines semaines détermineront si ce transfert vers l’Italie va aboutir. Transfertmarkt évalue le roc tricolore à 12 millions d’euros.