Coup de tonnerre ! Le PSG battu sur tapis vert par le SRFC ?

Le PSG ne pourra pas accueillir le SRFC ce dimanche soir au Parc des Princes, à l’occasion de la première journée de la saison 2026-2027 en Ligue 1. Mieux, le club de la capitale pourrait même perdre ce match sans l’avoir joué. Explications.

Le SRFC va recevoir le PSG deux fois cette saison

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Le match de la première journée de Ligue 1 entre le PSG et le SRFC prévu ce dimanche soir a finalement été délocalisé au Roazhon Park, la pelouse du Parc des Princes étant impraticable. Une situation qui, conformément au règlement de la Ligue de Football Professionnel, pourrait profiter doublement au Stade Rennais.

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En raison de plusieurs vagues de chaleur successives cet été, la pelouse de l’enceinte parisienne est déclarée inapte à accueillir cette rencontre. Et d’après les informations du journal L’Équipe, l’article 501 du règlement administratif de la LFP prévoit que, lorsqu’aucun stade de repli n’est trouvé, la Commission des compétitions peut procéder à l’inversion du match, qui se dispute alors chez l’équipe visiteuse.

Un scénario confirmé par l’instance française elle-même dans un communiqué, qui évoque les garanties apportées par le Stade Rennais, la Mairie de Rennes et la préfecture d’Ille-et-Vilaine pour organiser ce match. Le règlement précise surtout que cette inversion n’a « aucune incidence sur la suite du calendrier ».

Autrement dit, la manche retour de ce choc entre Parisiens et Rennais, initialement prévue à Roazhon Park, ne devrait donc pas être délocalisée au Parc des Princes en compensation. Le quotidien sportif ajoute que le club breton serait ainsi dans son droit de réclamer de recevoir le Paris Saint-Germain à deux reprises cette saison. Mais ce n’est pas tout.

Gilbert Brisbois : « Le Stade Rennais peut réclamer 3 points »

Victime des fortes chaleurs, la pelouse du Parc des Princes a été jugée inapte à accueillir le match de clôture de la première journée de Ligue 1 de la saison 2026-2027 entre le PSG et le Stade Rennais ce dimanche à 20h45. Obligeant ainsi le SRFC à s’organiser en urgence pour abriter ce duel au Roazhon Park.

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Consternés par cette situation, certains observateurs recommandent aux Rennais de demander une victoire sur tapis vert. C’est le cas du journaliste Gilbert Brisbois sur RMC Sport : « Rennes est mis devant le fait accompli. Il peut aussi réclamer trois points si le PSG est incapable de proposer un stade. Cela a des conséquences sur les abonnements et ça fera un match à domicile en plus pour Rennes. Le club veut que le stade soit rempli. Il y aura des tarifs à 50% moins chers que d’habitude. »

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Cependant, il y a très peu de chance que la LFP retienne cette option, le PSG étant victime d’un sinistre naturel qui a touché la capitale pendant l’été.