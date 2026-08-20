Mercato OM : Urgent, Lorenzi veut signer un latéral algérien

L’OM pourrait encore surprendre en cette fin de mercato. Grégory Lorenzi a jet son dévolu sur le latéral algérien du Hellas Vérone, Rafik Belghali.

Mercato OM : Grégory Lorenzi fonce sur Rafik Belghali

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C’est une priorité pour l’Olympique de Marseille. Bruno Genesio a lui-même affiché son souhait de recruter un nouveau latéral droit pour parfaire son effectif en cette fin de mercato. Pour répondre aux exigences de son entraîneur, le directeur sportif Grégory Lorenzi explore plusieurs pistes. Et l’une d’elles mène de l’autre côté des Alpes, en Italie.

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Foot Mercato révèle que l’OM s’intéresse de très à Rafik Belghali du Hellas Vérone. L’international algérien a été l’une des révélations remarquées de la Coupe du monde 2026. Ses performances affolent littéralement le marché des transferts. Rafik Belghali a ainsi peu de chance poursuivre au Hellas Vérone, désormais relégué en deuxième division.

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❗️L’OM suit toujours Rafik Belghali de très près



La direction pourrait passer à l’offensive, à condition de finaliser quelques départs au préalable.



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Le club italien ne s’oppose pas à son départ. Les Gialloblu réclameraient environ 10 millions d’euros avant de céder Rafik Belghali. Un montant plus ou moins accessibles aux finances de l’OM. Sassuolo et plusieurs clubs de Premier League tenterait aussi de le recruter. Cette concurrence complique la tâche aux Phocéens.