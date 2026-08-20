Mercato OM : Accord surprise, un milieu de Lorient arrive ?

L’OM accélère dans cette dernière ligne droite du mercato. Les dirigeants phocéens sont en passe de signer le milieu de terrain du FC Lorient Noah Cadiou.

Mercato OM : Noah Cadiou d’accord pour rejoindre Marseille

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Moins de deux semaines avant la fermeture du mercato, un constat s’impose. L’Olympique de Marseille est toujours dans l’attente de sa toute première recrue estivale. Les restrictions imposées par la DNCG l’obligent à dégraisser son effectif avant de valider le moindre renfort. Cet impératif financier n’empêche pas l’OM de travailler sur de potentielles arrivées.

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Le directeur sportif Grégory Lorenzi ne ménage pas ses efforts pour attirer de nouveaux renforts. D’ailleurs selon But Football Club, le dirigeant marseillais a déjà réussi à convaincre Noah Cadiou de rejoindre l’OM cet été. Le milieu de terrain du FC Lorient aurait donné son aval pour rallier le club phocéen. Cette piste surprise est présentée comme une alternative pour remplacer Pierre-Emile Hojbjerg.

12 millions d’euros pour son transfert

L’OM doit à présent s’entendre avec la direction du FCL pour s’offrir Noah Cadiou. C’est là que les choses se compliquent. Les dirigeants lorientais restent intraitables dans les négociations. Aucun prêt ne sera concédé et le montant minimal pour son transfert est fixé à 12 millions d’euros.

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Comme évoqué en Grèce, Noah Cadiou est désiré par l'Olympiakos. L'intérêt est concret pour le Lorientais, présent dans l'équipe type de L1 @lequipe. Âgé de 27 ans, le milieu de terrain a disputé 28 mat en L1 (3 buts, 2 assists). Lié avec Lorient jusqu'en juin 2029 #Mercato pic.twitter.com/kXE4JuB3DL — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) June 10, 2026

Ce prix reste conséquent pour l’Olympique de Marseille qui doit finaliser quelques ventes avant de passer à l’action. Le Stade Rennais, le RC Lens ou encore l’Olympiakos tenteraient aussi de signer Noah Cadiou. Cela complique la tâche à l’OM.