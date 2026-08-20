ASSE : La consigne ferme de Cathro avant Grenoble Foot

L’entraîneur de l’ASSE a mis ses joueurs en garde contre un éventuel relâchement en plein match, avant de croiser le fer avec Grenoble Foot.

L’ASSE perd le contrôle du match contre Clermont dans les derniers instants !

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L’ASSE a remporté son premier match de la saison 2026-2027 avec panache, face au FC Sochaux au stade Auguste-Bonal (3-0). Une semaine plus tard, les Stéphanois ont enchaîné avec un deuxième succès, cette fois à Geoffroy-Guichard, contre Clermont Foot (3-1). Mais ce second match n’a pas été maîtrisé comme le premier.

Les Verts ont eu un moment de flottement dans les 15 dernières minutes de la rencontre. Ils ont fini le match sur une mauvaise note, même s’ils ont empoché les trois points. Et Ian Cathro n’a pas du tout aimé le relâchement de son équipe alors qu’elle menait (3-0).

« Sur cette fin de match, nous avons perdu le contrôle de la partie. Je ne dirais pas que nous avons perdu notre structure, mais nous avons peut-être perdu l’intensité ou la rigueur. Ce sont des choses qui étaient aussi arrivées en première période, tout n’a pas été parfait […] », a-t-il réagi en conférence de presse, jeudi.

Cathro : « Il faut être prêt, rester concentré et s’en tirer le mieux possible »

Pour le match contre Grenoble Foot, samedi (20h), lors de la 3e journée de Ligue 2, le nouveau coach de l’AS Saint-Etienne a passé une consigne stricte à ses joueurs.

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« Je ne sais pas si c’est une alerte, mais l’ASSE n’a pas besoin d’une piqûre de rappel. […]. Les matchs peuvent changer en deux ou trois actions, en deux ou trois minutes. Je le dis aux joueurs, encore et encore, c’est quasiment impossible d’arriver à dominer chaque moment de la rencontre.

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Donc il faut être prêt à ce que ça arrive parfois et à s’en tirer le mieux possible […]. Nous devons nous concentrer sur le moment. […]. Gagner chaque minute, chaque action, chaque duel, chaque ballon… », a prévenu le technicien écossais.